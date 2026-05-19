Expertos nacionales se reúnen en Pontevedra para buscar soluciones al acceso a la vivienda este viernes

El acceso a la vivienda en Pontevedra centrará este viernes una jornada abierta a la ciudadanía con la que el PSOE local pretende reunir propuestas, experiencias y medidas concretas frente al encarecimiento de los precios y las dificultades para alquilar o comprar en la ciudad. El foro, bajo el título «Acceso á vivenda: solucións reais», se celebrará el 22 de mayo, a partir de las 17.00 horas, en el salón de actos del edificio sindical, en la calle Pasantería.

La cita contará con la participación de Ignasi Conesa, diputado por Barcelona y portavoz de Vivienda y Agenda Urbana del PSOE en el Congreso; María Xosé Caride, concejala de Urbanismo y Vivienda del Concello de Vigo y exconselleira de Política Territorial; y Juan Carlos Guerrero, edil de Urbanismo del Concello de Avilés. La elección del representante asturiano responde al interés de los socialistas pontevedreses por analizar experiencias aplicadas en una ciudad de tamaño similar, donde desde hace años funcionan iniciativas como una Oficina Municipal de Vivienda y programas para incentivar el alquiler de pisos desocupados.

El portavoz y secretario general del PSOE de Pontevedra, Iván Puentes, sostiene que la jornada funcionará como «laboratorio de ideas» y permitirá «escuchar y recoger propuestas» en una materia que considera «prioritaria» para el diseño del programa electoral socialista. Puentes defiende que el objetivo no es solo exponer medidas ya planteadas por su grupo municipal, sino contrastarlas con perfiles técnicos y agentes directamente vinculados al mercado.

En este sentido, el dirigente socialista espera una participación significativa de sectores como las agencias inmobiliarias, a las que atribuye «un papel esencial» para poder llevar a la práctica algunas de las iniciativas. Entre ellas, cita la posibilidad de crear una red de agentes colaboradores para captar viviendas vacías, mediar entre propietarios e inquilinos y favorecer su salida al mercado del alquiler.

Noticias relacionadas

Puentes insiste en que Pontevedra necesita un liderazgo municipal más activo ante el problema de la vivienda. En esa línea, recuerda la propuesta socialista para declarar la ciudad como zona de mercado residencial tensionado, una herramienta que, según afirma, «ya está funcionando en ciudades como A Coruña». El portavoz lamenta que, pese a haber sido aprobada en pleno e incorporada a la negociación presupuestaria, la medida siga sin avances concretos. «Tenemos una montaña de informes, pero ningún avance concreto», critica.