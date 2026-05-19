Las cifras del cáncer en Pontevedra y O Salnés: 1.892 nuevos casos al año y 869 muertes

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés registró 1.892 tumores nuevos un año, según el informe «Incidencia, mortalidade e supervivencia ao cancro en Galicia», elaborado por el Rexistro Galego de Tumores (Regat) y hecho público recientemente por la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Xunta. Las cifras, que se refieren al año 2023, el primero analizado en esta materia, confirman una brecha clara por sexos: 1.101 casos correspondieron a hombres, el 58,2% del total, frente a 791 en mujeres, el 41,8%. El documento recuerda que la unidad de registro es el tumor y no la persona, ya que un mismo paciente puede presentar más de un tumor primario, y que se excluyen los tumores de piel no melanoma.

La diferencia entre hombres y mujeres se aprecia también en las tasas. En varones, el área pontevedresa alcanzó una tasa bruta de 742,4 casos por 100.000 habitantes y una tasa ajustada europea de 677,9. En mujeres, la tasa bruta fue de 498,9 y la ajustada de 401,1. Dicho de otro modo, aunque la población femenina es ligeramente mayor en muchos tramos de edad, el cáncer diagnosticado en el área tuvo una presencia más intensa entre los hombres.

La mortalidad mantiene e incluso acentúa esa desigualdad. El cáncer provocó 869 defunciones en el área sanitaria: 531 hombres y 338 mujeres. Los varones representaron así el 61,1% de las muertes, frente al 38,9% de las mujeres. La tasa ajustada de mortalidad masculina fue de 329,6 por 100.000, más del doble que la femenina, situada en 150,2.

La Dirección Xeral de Saúde Pública destaca que este informe supone «un hito en Galicia» al presentar los principales resultados del Registro Gallego de Tumores (Regat). «Con todo, es importante recordar que los datos de un solo año no permiten extraer conclusiones sobre la situación del cáncer en Galicia, dado que es necesario un mínimo de tres años consecutivos (idealmente cinco) para evaluar la estabilidad estadística y la calidad del registro», recuerda. Aun así, subraya que «este es el inicio de una serie que permitirá obtener información valiosa sobre la epidemiología del cáncer en nuestra comunidad autónoma, y sus datos podrán utilizarse para el control de la enfermedad en muy diversas áreas».

Próstata y mama

Por tipos de tumor, la próstata fue la localización con más incidencia en el área de Pontevedra y O Salnés, con 351 casos, todos ellos en hombres. Le siguió el cáncer de mama, con 308 casos en mujeres. A continuación aparece el cáncer colorrectal, con 228 diagnósticos repartidos entre 140 hombres y 88 mujeres, y el cáncer de pulmón, con 176 casos, de los que 126 fueron en hombres y 50 en mujeres.

La vejiga urinaria fue otro de los tumores con mayor presencia, con 142 casos, muy concentrados en varones: 118 hombres frente a 24 mujeres. Después aparecen categorías como otros tumores —87 casos—, páncreas y riñón, con 60 cada uno, y estómago e hígado, ambos con 52.

En hombres, el patrón de incidencia está encabezado de forma destacada por la próstata, que por sí sola supone casi uno de cada tres diagnósticos masculinos del área. Le siguen el colorrectal —140 casos—, pulmón —126— y vejiga urinaria —118—. Por detrás se sitúan localizaciones como hígado, riñón y estómago.

En mujeres, la incidencia se concentra sobre todo en mama, con 308 diagnósticos. A distancia aparecen el colorrectal, con 88; pulmón, con 50; cuerpo uterino, con 39; páncreas, con 35; ovario, con 25; y vejiga urinaria, con 24.

Pulmón, el tumor más letal

El cáncer de pulmón fue el que causó más defunciones en Pontevedra y O Salnés, con 151 muertes: 112 hombres y 39 mujeres. Es decir, aunque no fue el tumor con más diagnósticos totales, sí fue el de mayor impacto mortal. Le siguió el cáncer colorrectal, con 115 fallecimientos, repartidos entre 66 hombres y 49 mujeres.

Tras esas dos localizaciones, el informe contabiliza 99 muertes en la categoría de otros tumores, 68 por páncreas, 52 por próstata, 51 por estómago, 51 por mama, 46 por hígado y 34 por encéfalo y sistema nervioso central.

En los hombres, las principales causas de muerte oncológica fueron pulmón —112 defunciones—, colorrectal —66—, próstata —52—, páncreas —39—, hígado —37— y estómago —36—. En mujeres, el primer lugar lo ocupó mama, con 51 fallecimientos, seguida de colorrectal, con 49; pulmón, con 39; páncreas, con 29; y encéfalo y sistema nervioso central, con 18.

Comparativa con Galicia

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés concentró el 11,1% de los tumores diagnosticados en hombres en Galicia y el 10,7% de los registrados en mujeres. En cifras absolutas, se situó por detrás de áreas más pobladas como Vigo, A Coruña o Santiago, pero sus tasas ajustadas ofrecen una lectura distinta.

En incidencia masculina, Pontevedra aparece entre las áreas con valores más altos: su tasa ajustada de 677,9 solo queda por debajo de Ferrol —692,1— y supera la media gallega, situada en 644,2. En mujeres, la tasa ajustada pontevedresa, 401,1, se mantiene muy próxima al conjunto de Galicia, 403,2, aunque por debajo de Vigo, Ferrol y Santiago.

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En mortalidad, el área pontevedresa destaca en ambos sexos. En hombres, su tasa ajustada, 329,6, es la segunda más elevada de Galicia, solo por detrás de Santiago. En mujeres, la tasa de 150,2 también supera la media gallega y únicamente queda por debajo de Vigo.