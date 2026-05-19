La ciencia toma la taberna en el estreno de Pint of Science en Pontevedra

La ciencia salió esta semana de los laboratorios para sentarse a la mesa de un bar. Con esa filosofía, el festival internacional de divulgación científica Pint of Science celebró ayer su primera jornada en Pontevedra y continúa hoy, miércoles, con una segunda sesión protagonizada por personal investigador de la Universidade de Vigo y del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur. La programación tiene lugar en la taberna Nasa, a partir de las 19.00 horas, con charlas sobre salud, bienestar, nuevas tecnologías y sostenibilidad.

Las dos sesiones reúnen cuatro charlas centradas en cuestiones directamente vinculadas con la vida cotidiana: desde el uso de la tecnología para promover hábitos saludables hasta el papel de la musculatura en el envejecimiento, pasando por el dolor de espalda y los retos de la sostenibilidad. La propuesta forma parte de la undécima edición de Pint of Science, un festival que estos días se desarrolla simultáneamente en bares y cafeterías de 27 países y que la organización presenta como el mayor evento de divulgación científica del mundo.

La programación pontevedresa arrancó ayer, martes 19 de mayo, con una sesión dedicada a los hábitos saludables y a los desafíos ambientales. El investigador del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, Juan López Barreiro, abordó el papel de las nuevas tecnologías en la promoción de la salud y en el impulso de conductas más saludables. En la misma jornada, Víctor José Sánchez Juárez, del Post-Growth Innovation Lab de la Universidade de Vigo, protagonizó la charla «This is Also Science», en la que acercó al público el concepto de poscrecimiento, una corriente que plantea repensar el bienestar más allá del crecimiento económico continuo. Su intervención incorporó además referencias a cuestiones como el decrecimiento, la justicia climática, el derecho a reparar y la innovación responsable.

Un momento de la charla / Rafa Vázquez

La salud física es el eje de la segunda sesión, que se celebra hoy, miércoles 20. El investigador de la Facultad de Fisioterapia, Pablo Hernández Lucas, imparte la charla «Dolor de espalda: mitos y realidades», en la que revisa algunas creencias extendidas sobre esta dolencia y explica cómo pueden condicionar la forma en que las personas se mueven, se cuidan o afrontan el dolor. Hernández Lucas presenta también resultados de investigaciones que apuntan al valor del ejercicio terapéutico y de la educación en salud para reducir el dolor y mejorar la calidad de vida.

La programación se completa con la intervención de Helena Vila Suárez, profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte e investigadora del grupo HealthyFit, que presenta la charla «Vivir más y mejor: el secreto está en tus músculos». Vila explica la importancia de cuidar la musculatura para envejecer con más salud y subraya el papel del músculo como un órgano clave para proteger tanto el cerebro como el corazón. Su intervención incluye además un chequeo de vitalidad en vivo, basado en tres pruebas sencillas: la fuerza de agarre, el test de levantarse de la silla y la velocidad de la marcha.

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Con esta primera programación, Pontevedra se incorpora al mapa de Pint of Science España, que este año reúne más de un millar de actividades en 114 villas y ciudades, con la participación de alrededor de 1300 investigadores e investigadoras. La llegada del festival a la ciudad fue impulsada por un comité local coordinado por Abraham Bernárdez, profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte, y Jorge Hortas, investigador del IIS Galicia Sur, con la colaboración, entre otros agentes, de la Cátedra Unesco Educación Transformadora: Ciencia, Comunicación y Sociedad de la UVigo.