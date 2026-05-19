Una campaña de micromecenazgo en Caldas para levantar una estatua al rey Alfonso VII, nacido en la villa hace nueve siglos

La Asociación Cultural Terra Calda ha presentado este martes, en el Concello de Caldas de Reis, el proyecto cultural y patrimonial impulsado para crear una estatua conmemorativa dedicada a Afonso VII, con motivo de la celebración del 900 aniversario de su coronación como rey (1126–2026). En el acto participaron responsables de la agrupación, además del alcalde, Jacobo Pérez.

La iniciativa nace con el objetivo de recuperar y poner en valor la memoria histórica de Afonso VII, conocido históricamente como Imperator Totius Hispaniae, cuyo nacimiento sitúa la tradición en Caldas de Reis en el año 1105 y que se convirtió en una de las grandes figuras políticas de su época.

El proyecto busca dotar a la villa de un monumento permanente que sirva no solo como homenaje institucional y cultural al monarca, sino también como elemento de divulgación histórica, identidad local y atractivo patrimonial para Caldas de Reis. La estatua se encuentra actualmente em elaboración y la intención es que se pueda inaugurar a finales del próximo mês de septiembre, tal y como indicó Miguel Fariña, uno de los responsables de la Asocación Terra Calda.

Para hacer realidad esta iniciativa, Tierra Calda lanzará una campaña de financiación colectiva a través de la plataforma Verkami, abierta a la participación de la ciudadanía, entidades y personas interesadas en la historia y en el patrimonio gallego, tal y como explicó Miguel Fariña. Actualmente se barajan varias opciones para el emplazamiento de la figura, como el entorno de la Iglesia de San Tomé, en la entrada de Román López o en las inmedacións del asilo.

La campaña permitirá colaborar económicamente con la creación de la estatua al tiempo que ofrecerá diferentes recompensas conmemorativas vinculadas al proyecto, entre ellas postales, láminas artísticas numeradas y ediciones limitadas inspiradas en la figura de Afonso VII y en la memoria histórica de Caldas de Reis.

Todas las piezas fueron diseñadas específicamente para esta conmemoración y estarán realizadas en ediciones limitadas y certificadas por la Asociación Cultural Tierra Calda.

Desde la asociación destacan que la iniciativa pretende convertirse en un "proyecto abierto y participativo, en el que todos los vecinos y personas colaboradoras puedan sentirse parte activa de la recuperación de la memoria histórica de la villa".

Además, el proyecto contempla la incorporación de una placa conmemorativa junto a la estatua con un código QR que permitirá acceder a una página digital donde figurarán los nombres de las personas, entidades y colectivos colaboradores que deseen formar parte de este homenaje colectivo.

La presentación oficial sirvió también para dar a conocer los primeros diseños del monumento, los materiales promocionales de la campaña y las diferentes acciones culturales previstas alrededor de la figura de Afonso VII.

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Una de estas herramientas es la difusión de un vídeo promocional, que se puede ver en la plataforma de Verkami y en el canal de Youtube de la asociación, en el que se recuerda la vinculación del rey, hijo de Doña Urraca, con Caldas de Reis y la importancia de mantener vivo su legado. En este sentido, el alcalde Jacobo Pérez confirmó que la intención del Concello es nombrar Hijo Predilecto la Afonso VII en el pleno de junio.