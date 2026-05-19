El Banco de Alimentos movilizará a más de medio centenar de voluntarios en Pontevedra para la Recogida Primavera

La Fundación Provincial Banco de Alimentos movilizará a más de medio centenar de voluntarios en Pontevedra para desarrollar la Recogida Primavera, una campaña solidaria que se celebrará los próximos 5 y 6 de junio de forma simultánea en todo el país bajo la coordinación de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL).

En Pontevedra, el Carrefour de Salcedo volverá a acoger la presencia de la conocida como marea azul del Banco de Alimentos. Como novedad, dos supermercados Froiz de la ciudad se sumarán por primera vez a esta acción solidaria con presencia de voluntarios. Además, otras cadenas de alimentación, como Mercadona o DIA, participarán en la campaña ofreciendo la posibilidad de realizar donaciones económicas al pasar por caja.

A nivel provincial, la Fundación contará con más de 500 voluntarios en una veintena de establecimientos ubicados en Vigo, Cangas, Moaña, Nigrán, Lalín, Vilagarcía, Sanxenxo y Pontevedra. El personal voluntario, identificado con petos azules, facilitará tanto la entrega de alimentos como las aportaciones económicas.

Como es habitual, las donaciones dinerarias quedarán depositadas en cada superficie comercial y la Fundación Provincial Banco de Alimentos las irá retirando en función de sus necesidades. Todas esas aportaciones se convertirán posteriormente en alimentos.

El objetivo de esta edición es superar o, al menos, igualar los más de 50.000 kilos de alimentos donados en toda la provincia durante la Recogida Primavera de 2025.

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La BRILAT volverá a prestar apoyo logístico en la campaña, encargándose de retirar la mercancía donada en los establecimientos y trasladarla hasta las instalaciones del Banco de Alimentos en Lavadores. Así se confirmó durante un encuentro celebrado este lunes con el general jefe de la institución, Andrés González Alvarado, en una reunión que sirvió para reforzar la colaboración de la BRILAT Galicia VII con la entidad.