Augas de Galicia acondiciona el entorno del embalse del Umia

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, a través de Augas de Galicia, realiza actuaciones de conservación y mantenimiento fluvial en el entorno del embalse de A Baxe en los municipios de Caldas de Reis, Cuntis y Moraña.

Las tareas se desarrollan concretamente en las parroquias de Santo André de César, en Caldas de Reis; Santa María de Troáns, en Cuntis; San Martiño de Laxe y San Salvador de Saiáns , ambas en Moraña. Los trabajos consistirán en la retirada de árboles caídos y en el desbroce tanto de las franjas de protección como de la vegetación de los caminos dentro del entorno del embalse.

En total, se actuará sobre 8,8 kilómetros de caminos de titularidad de Augas de Galicia, y en cerca de 8,8 hectáreas de superficie arbolada en el caso de las franjasde biomasa.

La previsión es que los trabajos se alarguen durante algo más de un mes por parte del personal al servicio de Augas de Galicia, que aplicará en su ejecución herramientas manuales, motosierras, podadoras y rozadoiras además de contar con el apoyo de maquinaria de mayores dimensiones, como un tractor, un camión y una carretilla de carga.

Una vez finalizadas las obras programadas por el ente autronómico," el entorno del río Umia quedará despejado de maleza, dando cumplimiento a la normativa de gestión de biomasa, además de eliminar la posible competencia de especies invasoras en las zonas con presencia de arbolado autóctono", según destaca la Xunta, que añade que "las actuaciones actualmente en marcha en esta zona dan continuidad a las ejecutadas también en los últimos ejercicios al amparo del programa autonómico de conservación del dominio público hidráulico de las cuencas de Galicia-Costa, un esfuerzo que la Xunta va a reforzar en los próximos años"

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El fin último de este tipo de trabajos es mejorar los lechos fluviales para favorecer las condiciones naturales del ecosistema de los ríos, actuando en las áreas en las que la Xunta tiene competencias, fuera de las tramas urbanas fluviales de responsabilidad municipal.