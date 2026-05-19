Dos años de prisión por agresión sexual a cuatro menores en Pontevedra durante un concierto de la Peregrina 2024

Seis meses por cada uno de los cuatro delitos de agresión sexual que admitió durante el juicio. Son dos años de prisión para un hombre que en 2012 tenía de 27 años, nacido en Ponte Caldelas, que en agosto de aquel año, en plenas fiestas de la Peregrina, realizó diversos tocamientos en las nalgas a cuatro niñas, entre 12 y 14 años, que presenciaban el concierto del rapero Delaossa en la plaza de España.

Así se detalla en la sentencia que ha dictado la Audiencia de Pontevedra, con la propia conformidad del acusado, con la atenuante de «afectación alcohólica», si bien la pena queda en suspenso bajo la condición de que no vuelva a delinquir. Eso sí, se la prohibe aproximarse a las cuatro víctimas y debe someterse a un programa de educación sexual y de deshabituación al alcohol. La sentencia es firme.

El caso causó una gran conmoción en la ciudad al producirse en plena semana grande de las fiestas de la Peregrina. Según la Audiencia, el acusado aprovechó la aglomeración de público en el concierto «se situó en la parte más cercana al escenario. En un momento dado, durante el desarrollo del concierto y aprovechándose del tumulto de gente existente en ese momento en el lugar, se situó justo detrás de un grupo de chicas menores de edad que estaban presenciando el acto, y con la finalidad de atentar contra su indemnidad sexual, a la par que para satisfacer su instinto sexual, se colocó muy cerca de tales chicas, manteniendo con cada una de las mismas, sucesivamente, una serie de contactos de significación sexual, contra la voluntad de las mismas.

El hombre fue detenido poco después por agentes de la Policía Local después de que las quejas de las niñas por los tocamientos sin consentimiento provocaran un breve enfrentamiento con otras personas del público, momento en el intervinieron los vigilantes presentes en la plaza.

El supuesto autor de la agresión fue trasladado a una zona segura fuera del público por funcionarios de la Policía Local que se encontraban en la plaza y que acudieron a la llamada del cuerpo de seguridad del espectáculo.

El incidente llevó al Concello a acentuar las medidas contra este tipo de agresiones en las fiestas. «Con que se dé uno de estos casos ya es mucho”, declaraba entonces el concejal de Cultura Demetrio Gómez. «Hubo esta agresión y había decenas de miles de personas en la calle porque Pontevedra multiplica su población. El ambiente de la calle es muy bueno, pero me gustaría destacar que el Concello va a luchar contra esto por tierra, mar y aire», subrayaba.

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Con este caso concreto, indicó que «funcionó extraordinariamente bien el equipo de seguridad que tenemos montado y, sobre todo, la colaboración ciudadana en el momento en que se produjo esta agresión, que fue uno de los asuntos que permitió que estas jóvenes estén bien y la detención de este individuo». Consciente de que no siempre es así, animó «a las mujeres, a sus compañeros y a todos los que estén alrededor» a que denuncien este tipo de comportamientos. «Estas cosas solo pretenden hacer daño, molestar a los demás. Esto es inadmisible y solo podemos pararlo entre todas y entre todos», decía, antes de insistir en que «animamos a que se denuncie para que podamos actuar con toda la fuerza contra estos individuos desalmados».