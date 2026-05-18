La vivienda nueva toma fuerza en Pontevedra y ya supone el 40% de las obras inmobiliarias

La vivienda nueva recobra protagonismo en la ciudad de Pontevedra y su área de influencia mientras que la rehabilitación cede terreno según se desprende de los expedientes de dirección de obra registrados durante el primer trimestre de 2026 en el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Pontevedra (Coatpo).

Estos datos reflejan que en los tres primeros meses de este año se registraron 77 expedientes de obra nueva, frente a los 66 del mismo período del pasado ejercicio.Pasan así del 28 al 40% del total por ciento al 40% actual. Por su parte, los planes de rehabilitación y reforma caen de 167 a 115 , un 31% menos. A inicios del pasado año equivalían al 72% del total, y aunque aún es la actividad mayoritaria en el sector, representa un 60%, según el Coatpo.

En todo caso, en el conjunto de todos los expedientes, la ciudad de Pontevedra y su entorno registra un descenso del 17%, con 192 proyectos de dirección de obra nueva y rehabilitación en los tres primeros meses de este año, frente a los 233 del mismo período del 2025.

El presidente del Coatpo, Manuel Rañó, destaca que es pronto para hacer balance. “La planificación de los proyectos y las obras más habituales no se concentran en un momento determinado del año, sino que se van desarrollando en periodos no inferiores, en general, a 12-18 meses, hasta que se inicia la construcción”.

A su juicio, “es más interesante ver la tendencia de cada trimestre a medio plazo, ya que existen multitud de circunstancias que pueden afectar al desarrollo de un proyecto”. Manuel Rañó confirma que el sector de la construcción en Pontevedra “vive un buen momento” y pone de relieve el incremento de la actividad de la obra nueva, que continuará con las nuevas promociones previstas en la capital pontevedresa a corto y medio plazo. “Los datos muestran que Pontevedra tiene promociones de obra nueva en marcha y a punto de iniciarse, se percibe el dinamismo de los nuevos proyectos”, afirma.

Las previsiones para todo el año, con el conflicto de la guerra de Irán aún muy vivo, el presidente del Coatpo apela a la cautela. Reconoce que el impacto bélico “influye” en la construcción, al igual que en otros sectores, “en un incremento sustancial de los costes de producción” y también se observan problemas de suministros e incremento de precios "por la influencia directa e indirecta sobre los costes de fabricación y transporte, que se añaden a la creciente falta de trabajadores: oficios especializados, encargados de obra y técnicos en las empresas constructoras”.

El máximo responsable del Coatpo no descarta un nuevo encarecimiento de materiales básicos para el sector, como el ladrillo, cerámica, acero, aluminio, hormigón, plásticos y sobre todo derivados del petróleo. “Estamos viendo nuevas subidas de los precios de los materiales por encima del 10%; sobre todo para aquellos materiales que para su fabricación requieren fuentes de energía como gas o petróleo”. Manuel Rañó explica también que la logística también está atravesando una crisis. “El incremento de los costes del transporte, en sus diversas etapas, también se traslada al precio final de los materiales y al coste final de la construcción”.

A su juicio, “el actual ritmo de construcción, con mayor demanda que oferta, los conflictos internacionales y la mano de obra podrían seguir provocando subidas anuales por encima del 10%”. El presidente del Coatpo cree que tampoco es bueno especular sobre las consecuencias, en caso de persistir el conflicto bélico en Irán. “La situación anterior al inicio de la guerra ya estaba generando importantes subidas en los costes de construcción, lo que acaba trasladándose al precio final de la obra nueva y a la rehabilitación”, afirma.

En su opinión, “debemos ser prudentes y analizar la situación periódicamente y no sólo a corto plazo" e insiste en que "el sector vive un buen momento pero es necesario que todos los agentes arrimen el hombro y podamos tener un crecimiento dinámico pero más controlado”, señala.

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Por su parte, la radiografía del conjunto de la provincia indica que se tramitan más visados para viviendas unifamiliares y caen los visados para edificios, con bajada también del número de viviendas en inmuebles colectivos. En toda la provincia se tramitaron durante el primer trimestre de 2026 un total de 117 viviendas unifamiliares y nueve edificios, que albergan 175 viviendas (pisos). Por su parte, en el primer trimestre del pasado ejercicio se tramitaron en toda la provincia 104 viviendas unifamiliares. Y 16 edificios, con un total de 408 pisos. El inicio de nuevas viviendas unifamiliares crece un 12,5%, y la de edificios, desciende con fuerza un 44%. La tramitación de nuevas viviendas en edificios cayó también y lo hizo un 57% en toda la provincia de Pontevedra, según datos del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Pontevedra.