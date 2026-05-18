La venta de drogas en el karaoke de Michelena marca la semana judicial

La venta de drogas en el antiguo karaoke de la calle Michelena será uno de los juicios más destacados de la semana en la Audiencia Provincial de Pontevedra. Cuatro personas se sentarán en el banquillo acusadas de distribuir cocaína, hachís, marihuana y MDMA en locales de ocio del centro de la ciudad, en la vía pública y en un pub del casco histórico. La Fiscalía solicita penas que suman 29 años y medio de prisión.

El caso procede de una investigación conjunta de la Udyco de la Comisaría Provincial y del grupo SAI de la Policía Local de Pontevedra. El Ministerio Público sostiene que tres de los acusados desarrollaron la actividad de forma sostenida, al menos entre noviembre de 2021 y agosto de 2023, primero en el karaoke situado en Michelena y después en el pub Otto, en la calle Licenciado Francisco de Paula Cousiño. Dos de ellos trabajaban como camareros en los locales.

Durante la investigación, los agentes constataron varias supuestas ventas a consumidores y, en los registros practicados en octubre de 2023, intervinieron cocaína, hachís, marihuana, MDMA, útiles para preparar dosis y dinero en efectivo. La Fiscalía reclama siete años y medio de cárcel para cada uno de los tres principales acusados y siete años para una cuarta procesada.

La Audiencia continuará esta semana el juicio contra un hombre y una mujer acusados de un delito continuado de agresión sexual a una menor en el partido judicial de Caldas de Reis. La Fiscalía solicita 14 años de prisión para cada uno, además de la prohibición de aproximarse a la víctima y de comunicarse con ella durante 15 años, y una indemnización conjunta de 30.000 euros por el daño psicológico y moral presuntamente causado. Los dos procesados negaron los hechos en la primera sesión de la vista, que continuará el jueves 21 de mayo con más declaraciones testificales y periciales.

La agenda judicial de la semana incluye también otra causa relevante por tráfico de drogas, en este caso contra dos hombres acusados de una operación de venta de cocaína entre O Salnés y Pontecesures. La Fiscalía sostiene que uno de ellos actuaba como proveedor y el otro como distribuidor, y que en septiembre de 2022 se produjo la entrega de un kilo de cocaína en las inmediaciones de una capilla de Vilagarcía. En los registros posteriores se incautaron más de un kilo de cocaína, dinero en efectivo, básculas, material de envasado y un BMW M4 Competition que el Ministerio Público considera procedente de las ganancias del narcotráfico. Para cada uno de los acusados se piden nueve años de prisión y una multa de 525.000 euros.

Otro de los procedimientos con mayor número de acusados es el relativo a una presunta trama de documentación falsa para matricular embarcaciones. La causa cuenta con 17 procesados y gira en torno a la actividad de un astillero de Bueu. Según el escrito fiscal, su administrador habría emitido entre 2013 y 2021 declaraciones de conformidad y facturas que simulaban la construcción de embarcaciones que, en realidad, no habían salido del astillero. Con esos documentos se habría logrado la inscripción de barcos como embarcaciones de recreo, en algunos casos para obtener una segunda matrícula y en otros para regularizar embarcaciones que carecían de documentación.

La Fiscalía atribuye al principal acusado un delito continuado de falsedad en documento oficial y pide para él seis años de prisión, además de multa e inhabilitación para cualquier actividad relacionada con la construcción, fabricación, reparación o comercio de embarcaciones. Para el resto de procesados se solicitan penas de entre dos y tres años de cárcel, según el grado de participación que les atribuye el Ministerio Público.

También llegará a juicio un caso de apropiación indebida vinculado a una empresa de Caldas de Reis. El acusado, que trabajó durante años como viajante o comercial para Toycosur S.L.U., habría aprovechado la confianza de la compañía para quedarse con cantidades cobradas en metálico a clientes por materiales de cerrajería, hierro, aluminio y carpintería metálica. La Fiscalía cifra el perjuicio en 40.123,85 euros y solicita tres años y medio de prisión, nueve meses de multa y la devolución del dinero.

La Audiencia verá además otros dos procedimientos por delitos contra la salud pública. En uno de ellos, una mujer está acusada de vender una pequeña cantidad de heroína en la plaza Massó de Bueu en abril de 2023 y de llevar encima más dosis de heroína y cocaína. La Fiscalía pide tres años y nueve meses de prisión.

Noticias relacionadas

En otro caso, una acusada se enfrenta a cuatro años y medio de cárcel por la posesión de cocaína supuestamente destinada a la venta. La Guardia Civil le intervino en octubre de 2023 algo más de 40 gramos de cocaína en la N-550, a la altura de Portas, y posteriormente localizó en su domicilio de Caldas de Reis más dosis, una báscula de precisión, bolsas de envasado al vacío y dinero en efectivo.