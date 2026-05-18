El pulpo de la ría, emblema de la Carreira Carmiña de Marín

El Paseo Alcalde Blanco, meta de la Carreira Carmiña, ha servido este lunes para presentar oficialmente la camiseta de una nueva edición de esta prueba deportiva, un espectacular recorrido para los amantes del running y de la naturaleza, de algo más de 10k kilómetros y en la que ya hay 270 personas inscritas.

La alcaldesa, María Ramallo, acompañada por el concejal de Deportes, Antonio Traba, y por Víctor Riobó, organizador del evento, desvelaron el diseño de la camiseta oficial de la prueba, ilustrada con el pulpo de la ría, que ya lleva varios años siendo la enseña de esta carrera.

Se celebrará el domingo 14 de junio a las 10.00 horas desde la Playa de Lapamán, pasando por todo el resto de arenales de nuestro municipio hasta llegar fi nalmente al paseo marítimo.

El recorrido transcurrirá por toda la costa, con trayectos de tierra, asfalto y arena, de manera calculada para hacer pasar a los corredores en el momento de marea baja.

Además, a las 10.30 horas será la salida de la Mini-Carmiña, que constará de unos 5,4 km aproximadamente y que tendrá salida desde el Náutico de Aguete. También habrá una categoría de menores, que no será competitiva, y que recorrerá el Paseo Alcalde Blanco, punto de meta para las tres modalidades.

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Riobó asegura que hay buenas expectativas para esta edición, toda vez que ya se ha alcanzado el doble de inscripciones a estas alturas que el año pasado, con el objetivo de llegar hasta las 450 en la categoría absoluta. “En total, en esta fiesta deportiva conseguimos juntar cerca de 2.000 personas en este paseo”, aseguró el organizador.