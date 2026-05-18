La Guardia Civil interviene en Pontevedra más de 1.100 artículos pirotécnicos sin autorización

Más de 1.100 artículos pirotécnicos fueron precintados e intervenidos en un establecimiento de Pontevedra durante una inspección de la Guardia Civil centrada en la detección de la venta irregular. La actuación se llevó a cabo el pasado 8 de mayo y afectó a productos de categoría F1 que, según la investigación, se comercializaban sin la documentación o autorización exigida y sin las medidas de seguridad necesarias para su almacenamiento.

El material intervenido en el local pontevedrés alcanzó las 1.153 unidades, con un peso NEC —la pólvora contenida en los artículos— de 8,564 kilos. La inspección fue realizada por efectivos del Equipo de Inspección de la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, dentro de un dispositivo dirigido a detectar y erradicar el tráfico irregular de material pirotécnico en la provincia.

La actuación en Boa Vila no fue la única desarrollada en los últimos días. El 13 de mayo, los agentes inspeccionaron también un establecimiento de venta al por mayor en Mos, dedicado a la distribución, donde localizaron una cantidad superior de artículos pirotécnicos de categoría F1 y truenos de impacto. En ese caso, el material alcanzaba las 7.686 unidades, con un peso NEC total de 42,910 kilos.

Como consecuencia de estas inspecciones, la Guardia Civil levantó varias actas-denuncia contra los establecimientos afectados, al considerar que podían haberse vulnerado distintos preceptos de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana. Las infracciones detectadas están relacionadas con la comercialización de materias reglamentadas sin la autorización requerida, la ausencia o insuficiencia de medidas de seguridad en el almacenamiento y la venta o depósito de material pirotécnico por encima de los límites permitidos.

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Las denuncias pueden derivar en sanciones económicas de entre 601 y 30.000 euros por cada infracción, además de la incautación y posterior destrucción del material intervenido.