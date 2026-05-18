+Escénicas: 138 funciones de teatro y danza por toda la provincia de Pontevedra

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, ha presentado este lunes la tercera edición del circuito provincial +Escénicas, una iniciativa creada con el objetivo de dinamizar la actividad cultural en los municipios de menos de 20.000 habitantes y apoyar las compañías de teatro y danza gallegas.

“Hace tres años presentábamos el primer circuito provincial de artes escénicas. Hoy +Escénicas ya es un proyecto consolidado y un éxito absoluto””, afirmó López en un acto que comenzó con la actuación de danza de Clara Ferrao al que asistieron también el diputado de Cultura, Jorge Cubela, así como alcaldes y concejales de la provincia y profesionales del sector, representados por el gerente de Escena Galega, Diego Meizoso.

La tercera edición del circuito +Escénicas ya está en marcha y cuenta con una programación de 138 funciones en 50 municipios. Esta nueva convocatoria llega además con importantes novedades. La primera de ellas está relacionada con el presupuesto, que aumenta en 9.000 euros con respecto al año anterior para situarse nos 204.000 euros. Los concellos beneficiarios recibirán aportaciones de un máximo de 4.000 euros, una subida de 200 con respecto al año anterior, y podrán programar hasta cinco actividades, siempre que por lo menos un sea de danza.

Otra de las novedades está en el refuerzo de la visibilidad y promoción de las dos disciplinas artísticas que componen el circuito. Así, las actuaciones teatrales se engloban bajo la marca de +Teatro y las de danza, +Danza. Tres años después del estreno del +Escénicas, la oferta aumenta: el catálogo consta ya de más de 250 compañías que ofrecen hasta 600 espectáculos distintos. En esta tercera edición ya están cerradas las 138 funciones que se desarrollarán hasta marzo del año 2027, de las que 105 se representarán en gallego.

La acogida de este programa se debe, según el presidente Luis López, al trabajo conjunto de todas las partes implicadas: el sector gallego del teatro y la danza, los Concellos y la Diputación. “Trabajamos juntos por la difusión de nuestra cultura”, subrayó antes de agradecer la labor de cada uno de los implicados. “En primer lugar, al diputado de Cultura, Jorge Cubela, y a todo el servicio por tener la capacidad de escuchar, entender y atender; así como por apostar por nuestra cultura, por nuestra lengua. En segundo lugar a Escena Galega y a todos los profesionales porque después de intentarlo durante años sin éxito, volvisteis a llamar la puerta de esta Diputación cuando llegamos al gobierno y conseguimos mejorar los servicios y llevar la mejor cultura a toda la provincia. Y finalmente, a los alcaldes y alcaldesas porque supieron valorar el calado de este circuito, aceptaron hacerse cargo de la cofinanciación y cada año agotan el crédito para mejorar su programación cultural”.

Por su parte, el director de Escena Galega recordó que la puesta en marcha de este circuito era una “demanda histórica del sector, llevábamos más de 12 años y esta corporación los dio el apoyo para la creación del circuito”. El diputado de Cultura, Jorge Cubela, reconoció que fue un “acierto” porque el +Escénicas “permite a los concellos tener una programación cultural de calidad a lo largo de todo el año que no podrían mantener sin esta ayuda”.

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“Esta es una nueva muestra del compromiso de esta Diputación con la protección y promoción de nuestra cultura y de nuestra lengua, con el apoyo a un sector cultural de calidad y profesional y con la colaboración con los municipios, facilitando una programación cultural de alto nivel y que llegue a todos los rincones de la provincia”, concluyó el presidente Luis López.