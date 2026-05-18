El decanato de Belas Artes de Pontevedra defiende su actuación tras las acusaciones de acoso sexual en la facultad

El decano de la Facultade de Belas Artes de Pontevedra ha suscrito una nota a raíz de las movilizaciones promovidas por el alumnado en protesta por presuntos casos de acoso sexual en el centro. El escrito está fechado el pasado día 14, el mismo día en el que huno una "sentada" estudiantil ante la facultad. El decanato defiende su actuación y los pasos que se dieron desde que se conocieron estas denuncias y subraya su pleno apoyo “a la política de tolerancia cero frente a los abusos sexuales”. El equipo en funciones que encabeza el profesor Xosé Manuel Buxán, hasta el proceso electoral para elegir nuevo decano, manifiesta también en este escrito su “apoyo total a las víctimas y el rechazo de los agresores”.

A la vista de las movilizaciones impulsadas por el alumnado, tras una asamblea de estudiantes celebrada el pasado 5 de mayo, el equipo responsable de la facultad subraya también que “el decanato, en cuanto tuvo conocimiento de la existencia de una víctima de acoso o abusos sexuales, eleva de inmediato la correspondiente solicitud o informe a la Unidade de Igualdade de la Universidade de Vigo”.

En ese sentido, tras reiterar su “compromiso incondicional” con esa política de “tolerancia cero” y su apoyo a las víctimas, subraya que “no puede tolerar acciones encaminadas a menoscabar el honor o la imagen de las distintas personas que forman parte de los colectivos que conviven” en la Facultade de Belas Artes. Del mismo modo, sostiene que tampoco puede consentirse que “se difunda un clima general de permisividad por parte de las autoridades académicas” ante estos presuntos casos de acoso sexual.

En este comunicado, el decanato señala también que “carece de capacidad de por sí para restringir el acceso a las aulas a cualquier persona de la Universidade”, excepto “resolución dictada previamente”, expediente disciplinario o resolución judicial. En ese sentido, recalca que “la única vía para que se puedan adoptar con plenitud de efectos y derechos medidas restrictivas de derechos, es mediante una resolución judicial previa”. De ahí que el decanato incida en que para eso “se hace necesario denuncia de la persona agraviada y el seguimiento y el cumplimiento de los procesos legalmente establecidos”.

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Reelegido en marzo de 2023, Xosé Manuel Buxán fue nombrado el pasado mes de marzo como decano en funciones, al completarse el período correspondiente a su actual mandato, con el encargo de convocar elecciones para la elección de la nueva persona que se situará al frente de la facultad. Ante la falta de candidaturas, la junta electoral aprobaba recientemente una modificación del calendario electoral inicialmente previsto, por el cual Belas Artes elegirá nuevo decano o decana en el mes de julio.