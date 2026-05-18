El Cupón Fin de Semana de la ONCE deja en Sanxenxo un premio de 20.000 euros

El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha dejado en Sanxenxo un premio de 20.000 euros, en un cupón agraciado en el sorteo del sábado, 16 de mayo.

Rubén Díaz Escudero es el vendedor que ha repartido este premio en su ruta de venta por la localidad.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Además, permite obtener 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Según destaca la organización de invidentes españoles, "los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías".

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Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.000 vendedores y vendedoras de la ONCE. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.