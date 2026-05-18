El CEIP Cordo Boullosa de Ponte Caldelas, primer premio en el concurso escolar A Viaxe de Gotiña

El diputado provincial Javier Tourís acudió este lunes al CEIP Manuel Cordo Boullosa, en Ponte Caldelas, donde hizo entrega del primer premio de la categoría de Educación Primaria en disciplina de banda diseñada del concurso escolar A Viaxe da Gotiña, con el que la Diputación de Pontevedra buscaba concienciar a la comunidad educativa y a las generaciones más jóvenes de la provincia sobre la importancia de un consumo de agua responsable y sostenible.

El premio consiste en 25 bonos para visitar las Illas Cíes. Por su parte, el CPR Alba de Vigo alcanzó el segundo puesto y recibirá una tableta de última generación, y el CEIP Atín-Cela de Mos, el tercero, con un lote de material escolar. El jurado destacó de todos ellos, así como del resto de trabajos presentados, “su excelente calidad”.

Además de esta categoría, los estudiantes de Primaria podían presentar maquetas, donde la propuesta ganadora fue la del CEIP Xesús Golmar, de Lalín, la segunda la del CPR Estudio, de Nigrán, y la tercera del CPR Sagrado Corazón de Placeres de Pontevedra.

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Por otra parte, los alumnos de Infantil realizaron murales, y resultó ganador el CRA Ribadumia, seguido del CPR Alba de Vigo y del CEIP Atín-Cela de Mos. En este caso la propuesta ganadora recibió una tableta de última generación, la segunda un lote de juegos educativos Montessori y la tercera un lote de material escolar.