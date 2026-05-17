El rey emérito cierra su visita a Sanxenxo celebrando al Bribon

El rey Juan Carlos cerró este domingo su segunda estancia del año en las Rías Baixas con una escena ya típica para él en Sanxenxo: mar, familia, puerto y una nueva alegría del Bribon, que se impuso en la tercera serie del Trofeo Xacobeo de la Liga Nacional de la clase 6 Metros.

El emérito no compitió a bordo del velero, pero siguió la última jornada desde una embarcación auxiliar, cerca del equipo del Real Club Náutico de Sanxenxo. A la caña del Bribon estuvo el cántabro Jane Abascal, oro olímpico en Moscú 1980, en una jornada en la que el barco volvió a confirmar su buen momento de cara al Campeonato de Europa, que se disputará a mediados de julio en el lago Lemán, en Suiza.

La despedida tuvo también aire familiar. Juan Carlos I estuvo acompañado por su nieta Victoria Federica y por el novio de esta, Jorge Navalpotro, que se subieron a la embarcación de apoyo para seguir la regata. También se desplazaron estos días a Sanxenxo la infanta Elena y Simoneta Gómez-Acebo, sobrina del emérito, que este domingo prefirió quedarse en tierra y seguir la competición desde el puerto.

El triunfo del Bribon puso el broche deportivo a una visita que comenzó el miércoles, cuando Juan Carlos I aterrizó en el aeropuerto de Peinador, en Vigo, procedente de Cascais. Nada más llegar, fue recibido por su amigo y anfitrión Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo, y puso rumbo a O Salnés.

Ese primer día dejó una de las imágenes más distendidas de la estancia: una comida en Meaño, en el restaurante O Muíño da Chanca, donde el emérito cambió sus rutinas habituales en la comarca por una parada gastronómica diferente. Fue el arranque de una visita marcada, como casi siempre en Sanxenxo, por una mezcla de discreción, mar y vida de puerto.

El viernes llegó el primer contacto con las regatas. Juan Carlos I no participó en la primera jornada de la tercera serie de la Liga Nacional de 6 Metros, pero sí salió al mar en una embarcación auxiliar junto a Pedro Campos y Simoneta Gómez-Acebo. El tiempo no acompañó del todo, pero el emérito mantuvo su plan de seguir de cerca la competición. Simoneta, muy pendiente de su tío durante estos días, alternó los saludos en el puerto con la observación desde tierra.

El sábado, la estancia ganó tono familiar con la llegada de la infanta Elena, Victoria Federica y Jorge Navalpotro. La nieta del emérito y su pareja compartieron jornada náutica con Juan Carlos I, en una aparición que volvió a situar el foco no solo en la regata, sino también en el ambiente que rodea cada visita del antiguo jefe del Estado a Sanxenxo.

A nivel deportivo, el Titia, de Mauricio Sánchez-Bella, fue el principal rival del Bribon en la clase 6 Metros, mientras que el Acacia, de Juan Debén, completó el podio. En la clase J/80, el triunfo fue para el coruñés Moura, patroneado por Xoan Bermúdez de Castro, tras un intenso duelo con el Meltemi.

La próxima cita del Trofeo Xacobeo será del 19 al 21 de junio. Para la flota de 6 Metros será, además, la última prueba antes del Europeo de Suiza, donde el Bribon defenderá el título conquistado en 2024 precisamente en Sanxenxo.

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Juan Carlos I tenía previsto regresar esta tarde a Cascais, después de cinco días en Galicia y de otra estancia en la que volvió a moverse en su territorio más reconocible, el pantalán, la vela, Pedro Campos, la familia y ese Sanxenxo que, desde hace años, funciona para él casi como una segunda casa.