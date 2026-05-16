La Xunta presenta en Huelva el proyecto para el dragado del Lérez mientras sigue pendiente de nuevos controles ambientales

La Xunta de Galicia ha presentado esta semana en Huelva el proyecto de dragado del río Lérez, una actuación prevista en Pontevedra que continúa rodeada de debate ambiental, administrativo y político. La exposición tuvo lugar en las XVIII Jornadas Españolas de Ingeniería de Puertos y Costas, un foro técnico de ámbito estatal en el que participan profesionales de administraciones, organismos públicos y entidades vinculadas a la gestión del litoral.

La Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, centró su intervención en uno de los aspectos más delicados del proyecto: el estudio de dispersión de los sedimentos durante la fase de dragado. El organismo autonómico defendió la relevancia científica y técnica de la actuación, así como la necesidad de explicar en un foro especializado la metodología prevista y los condicionantes ambientales asociados al entorno del Lérez.

La elección de Huelva como escenario para presentar un proyecto que afecta directamente a Pontevedra resulta llamativa, aunque se enmarca en el carácter itinerante y estatal de estas jornadas, que desde 1992 reúnen cada dos años a especialistas en ingeniería portuaria y costera. En esta edición, Portos de Galicia aprovechó el encuentro para situar el dragado del Lérez como un caso de estudio por su complejidad técnica, ambiental y socioeconómica.

El proyecto llega a este foro en un momento especialmente sensible. El Ministerio para la Transición Ecológica ha reclamado nuevos estudios complementarios sobre sedimentos, biodiversidad, especies invasoras y posibles afecciones en zonas sensibles, lo que ha retrasado los plazos de la actuación. Según las informaciones publicadas, estos requerimientos podrían demorar el proceso varios meses antes de que pueda avanzar la tramitación ambiental y la futura licitación de las obras.

Desde Portos de Galicia se insiste, sin embargo, en que la tramitación ambiental incorpora garantías suficientes y que el proyecto ya contempla medidas específicas para proteger los recursos marisqueros de la ría de Pontevedra. Entre ellas figuran actuaciones previas al inicio de las obras, como la retirada de marisco, la replantación de ejemplares sin talla comercial y compensaciones económicas al sector afectado.

Durante su intervención en Huelva, el equipo técnico de Portos explicó la evolución temporal del proyecto y subrayó el peso de los factores ambientales y socioeconómicos, especialmente por la actividad marisquera en el entorno de la actuación. La administración autonómica sostiene que la actuación es necesaria y que los estudios disponibles avalan la viabilidad del dragado, frente a las dudas planteadas por colectivos, administraciones y representantes políticos que piden mayores garantías sobre el material a extraer y su posible impacto en la ría.

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Las Jornadas Españolas de Ingeniería de Puertos y Costas abordan cuestiones como la protección ambiental, la gestión sostenible del litoral y la búsqueda de soluciones técnicas compatibles con la conservación de los recursos costeros. En ese contexto, la presentación del dragado del Lérez en Huelva convierte un proyecto local de Pontevedra en un ejemplo de los desafíos que afrontan las infraestructuras portuarias en entornos ambientalmente sensibles.