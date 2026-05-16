Pontevedra iniciará el martes la recogida de residuos «puerta a puerta» en el comercio del centro histórico

El Concello de Pontevedra pondrá en marcha el próximo martes 19 el nuevo sistema de recogida selectiva de residuos comerciales «puerta a puerta» en el centro histórico. La medida, desarrollada junto a la concesionaria PreZero, afectará a casi 300 establecimientos de la zona monumental y permitirá retirar de forma progresiva los contenedores permanentes de las calles.

El servicio comenzará con el reparto de recipientes específicos a los comercios por parte del personal de PreZero. La implantación se hará de manera gradual. Cada día se entregarán los colectores a un grupo de locales y la ruta de recogida correspondiente se activará al día siguiente. El objetivo es consolidar el nuevo sistema durante la misma semana de inicio.

La recogida comercial abarcará cinco fracciones: vidrio, biorresiduos, fracción resto, envases ligeros y papel y cartón. El vidrio comercial y los biorresiduos se recogerán a diario; la fracción resto, los lunes, miércoles y viernes; los envases ligeros, los martes, jueves y sábados, y el papel y cartón, de lunes a sábado.

El concelleiro de Servicios Urbanos Básicos, Xaquín Moreda, explicó que el Concello realizó previamente un trabajo de campo en los locales para conocer el tipo y volumen de residuos que genera cada actividad. Según señaló, el objetivo es diseñar «un traje a medida» para que el servicio sea eficiente y responda a las necesidades reales de cada establecimiento.

Moreda subrayó también que el modelo será flexible y podrá ajustarse con el funcionamiento cotidiano de los negocios. «Esto es un punto de partida que se irá adaptando», indicó. En las últimas semanas, el edil nacionalista mantuvo dos reuniones con representantes del comercio del centro histórico para explicar el sistema, recoger impresiones y tratar de consensuar los horarios de recogida.

Como parte de la campaña informativa, PreZero entregará a cada establecimiento un folleto con las instrucciones de uso del servicio. El Concello recuerda que la correcta separación de los residuos no es voluntaria, sino una obligación legal cuyo incumplimiento puede derivar en sanciones para los locales.

Una de las principales consecuencias de la implantación del «puerta a puerta» será la eliminación progresiva de los contenedores permanentes en las calles de la zona monumental. En su lugar, el Concello prevé instalar por horas «islas emergentes» destinadas exclusivamente al uso vecinal, con el fin de liberar espacio público durante el resto del día.

Moreda reconoció que se trata de un cambio de calado para comerciantes y residentes, por lo que apeló a la colaboración de todas las partes. «Es un cambio radical; para interiorizarlo hay que dar mucha información e ir tutorizando poco a poco todo este nuevo sistema», afirmó.

El gobierno local enmarca esta actuación en una estrategia más amplia de mejora de la gestión de residuos y de la imagen urbana. El objetivo, según el Concello, es preservar el patrimonio y reforzar la limpieza del centro histórico, considerado una de las principales cartas de presentación de Pontevedra. «El objetivo es claro: separar, separar y separar, también en el comercio», resumió Moreda.

La puesta en marcha del nuevo servicio coincide con la renovación de la contenerización en el conjunto del municipio. PreZero continúa estos días con la instalación de los nuevos contenedores grises, destinados a la fracción resto, y marrones, para biorresiduos. Estos se suman a los recipientes azules, amarillos y verdes, ya desplegados para papel y cartón, envases ligeros y vidrio.

De los 885 contenedores grises de carga lateral previstos, quedan 56 por instalar. En el caso de los 355 contenedores marrones proyectados, restan 153 unidades. La previsión municipal es completar la instalación de la carga lateral en las dos próximas semanas y comenzar después con los contenedores de carga trasera, pensados para calles con menos espacio.

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A esta renovación se suma la entrada en servicio de nueva maquinaria de limpieza y recogida. Esta semana se presentó la última gran incorporación de la flota, formada por 23 vehículos propulsados por gas y energía eléctrica. Con esta entrega, que se añade a las realizadas en octubre y diciembre del año pasado, el nuevo contrato alcanza el 100 % de su capacidad operativa para mejorar la gestión de residuos en Pontevedra.