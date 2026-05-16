Pontevedra acogerá un congreso internacional sobre Cristóbal Colón los días 20, 21 y 22 de mayo

El Pazo da Cultura de Pontevedra acogerá los días 20, 21 y 22 de mayo un congreso internacional dedicado al estudio de Cristóbal Colón, organizado por la Asociación Cultural Celso García de la Riega con el apoyo del Concello de Pontevedra.

El encuentro, de entrada libre, abordará la figura del navegante desde una perspectiva histórica, artística y documental, con especial atención a las investigaciones más recientes y a la teoría sobre su posible origen gallego.

La apertura del congreso tendrá lugar el miércoles 20, a las 10.00 horas, con una mesa integrada por el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores; el presidente de la Asociación Cultural Celso García de la Riega, Guillermo García de la Riega Bellver, y el vicepresidente, Rafael Domínguez Artime.

La primera jornada continuará con la intervención de María Fidalgo Casares, historiadora del arte y especialista en pintura histórica española, que ofrecerá la ponencia «La figura histórica más representada en el arte español». A continuación intervendrá el profesor Francisco J. Leira-Castiñeira, de la Universidad Carlos III de Madrid, quien analizará la influencia histórica y cultural del descubridor.

El programa seguirá el jueves 21 con la participación del profesor portugués Fernando Manuel Santos Martins, de la Universidade de Évora, experto en biografía colombina. Ese mismo día, Guillermo García de la Riega Bellver presentará una ponencia centrada en las evidencias relacionadas con la teoría del Colón gallego y en la refutación de las supuestas falsificaciones documentales vinculadas a este debate historiográfico.

La última jornada, el viernes 22, contará con las especialistas en Paleografía y Diplomática documental M.ª Pilar Rodríguez y Mercedes Vázquez, que abordarán la autenticidad de los documentos de los Colón de Galicia. El congreso se cerrará con la conferencia del investigador portugués Carlos Manuel da Silva Paiva Neves, dedicada a las relaciones familiares entre Borgoña, Trastámara y Avis y su conexión con la figura de Colón.

La cita reunirá a expertos de primer nivel de España y Portugal y ofrecerá una oportunidad para conocer nuevas líneas de investigación sobre una de las figuras más relevantes de la historia universal.

Con la organización de este foro, la Asociación Cultural Celso García de la Riega da continuidad a su labor de divulgación y estudio en torno a Cristóbal Colón y al legado del erudito pontevedrés Celso García de la Riega, uno de los principales defensores de la teoría sobre el origen gallego del navegante.

El Concello subraya que este congreso refuerza el papel de Pontevedra como espacio de referencia en el debate historiográfico sobre Colón y como punto de encuentro para investigadores, especialistas y público interesado en la historia.

Entre los participantes figura Carlos Manuel da Silva Paiva Neves, investigador portugués y secretario de la Junta Directiva de la Asociación Cristóbal Colón. Con una trayectoria de 33 años en la Fuerza Aérea Portuguesa, completó en 2018 un máster en Historia del Imperio Portugués en la Universidade Nova de Lisboa, con una tesis en la que la figura de Colón ocupa un papel central.

También intervendrá Fernando Manuel Santos Martins, doctor en Historia por la Universidade de Évora, profesor adjunto en esa institución y miembro del Centro Interdisciplinario de Historia, Culturas y Sociedades. Es autor de artículos, capítulos de libro y monografías, y está considerado un reconocido especialista en biografía colombina.

El congreso contará asimismo con Francisco J. Leira-Castiñeira, investigador Ramón y Cajal en el Departamento de Humanidades de la Universidad Carlos III de Madrid. Doctor en Historia por la Universidade de Santiago de Compostela, recibió el Premio Miguel Artola 2019 a la mejor tesis doctoral en Historia Contemporánea.

Por parte de la entidad organizadora participará Guillermo García de la Riega Bellver, licenciado en Biología, bisnieto y biógrafo de Celso García de la Riega, presidente de la asociación que lleva su nombre y autor de diversos trabajos sobre Cristóbal Colón, entre ellos el ensayo Cristóbal Colón: Un gallego en la corte de los Reyes Católicos.

La historiadora María Fidalgo Casares, doctora en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, aportará la visión artística del personaje. Especialista en pintura de historia y autora o coautora de quince libros, cuenta con una amplia trayectoria investigadora, divulgativa y académica.

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La parte documental estará representada por M.ª Pilar Rodríguez y Mercedes Vázquez, doctoras especialistas en Paleografía y Diplomática documental e integrantes de dehistoria, una empresa dedicada a la investigación histórica desde el rigor, la precisión y el análisis de las fuentes.