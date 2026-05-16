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La PO-308 se reorganiza este domingo por la Media Maratón O Grove-Sanxenxo

La carrera saldrá a las 10.00 horas del puerto de O Grove y obligará a desviar el tráfico hacia vías alternativas durante la mañana

Una edición anterior de la Media Maratón O Grove - Sanxenxo.

Una edición anterior de la Media Maratón O Grove - Sanxenxo. / GUSTAVO SANTOS / FDV

Hugo de Dios

Sanxenxo

Más de 3.300 corredores participarán este domingo en la Media Maratón Entre Rías O Grove-Sanxenxo, una prueba que discurrirá por la PO-308 entre ambos municipios y que obligará a reorganizar la circulación durante buena parte de la mañana. La salida principal, de unos 20 kilómetros, está prevista a las 10.00 horas desde el puerto de O Grove, mientras que la modalidad de 10 kilómetros partirá a las 11.00 horas desde la capilla de Nosa Señora da Lanzada. La meta estará situada en el puerto de Sanxenxo.

La organización calcula una participación aproximada de 3.348 atletas. El dispositivo estará activo entre las 10.00 y las 13.00 horas, aunque algunas restricciones comenzarán antes. El recorrido se realizará siempre en dirección O Grove-Sanxenxo, con los corredores ocupando un carril de circulación que estará delimitado mediante vallas o conos.

Durante el desarrollo de la prueba, el tráfico quedará habilitado en sentido hacia O Grove. En dirección Sanxenxo, el carril permanecerá inhabilitado, salvo para los participantes. Además, cuando los corredores se aproximen a Silgar, se cerrará la entrada al aparcamiento del Puerto Deportivo Juan Carlos I, que quedará habilitado únicamente para salidas.

Desde las 9.00 horas, el aparcamiento de Nauta permanecerá cerrado hasta la finalización de la carrera. También se habilitará una parada de autobús para la recogida y bajada de participantes en la rúa Castelao, en la confluencia con la avenida Luis Rocafort.

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La recomendación que deslizan desde el Concello para vecinos y visitantes es utilizar la VG-4.1 y vías secundarias que no interfieran con la PO-308.

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