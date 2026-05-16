A Parda celebra la primavera con una jornada festiva para impulsar el comercio local

El barrio de A Parda celebrará el próximo 23 de mayo la campaña «A primavera no barrio da Parda», una jornada festiva organizada por el Concello de Pontevedra y la Asociación de Profesionales y Pequeñas Empresas de A Parda con el objetivo de dinamizar el espacio público y apoyar el comercio de proximidad.

La iniciativa fue presentada este viernes por la concelleira de Promoción Económica, Anabel Gulías, quien destacó que una de las mejores formas de respaldar al comercio local es llevar actividades a la calle y generar movimiento en los barrios. La edil subrayó que comprar en los establecimientos de A Parda no solo permite acceder a productos de calidad, sino que también contribuye a que las entidades del barrio puedan organizar actividades y mantener vivo el tejido social y económico.

Gulías hizo además un llamamiento a concienciar a la ciudadanía sobre el valor añadido del consumo de proximidad, tanto para la economía local como para la vida cotidiana de los barrios.

La programación estará especialmente dirigida a familias y público infantil, en línea con el marcado carácter familiar de A Parda. La jornada incluirá hinchables en la plaza de la Cita, que estarán disponibles en horario de mañana y tarde.

También se celebrarán talleres florales en el Centro Leste, organizados en colaboración con la Floristería Nina, un negocio de reciente creación en el barrio. Las plazas para esta actividad son limitadas y están prácticamente agotadas debido al interés despertado entre la vecindad.

La gran novedad de esta edición será la primera fiesta Holi del barrio, que tendrá lugar en la plaza del Pintor Laxeiro a partir de las 19.00 horas. Desde la asociación animan a vecinos y visitantes a acercarse hasta las 19.30 horas preparados «para mancharse un poco y pasarlo bien».

La organización de la jornada cuenta también con la colaboración de diferentes agentes sociales y vecinales, entre ellos la Asociación Pedra do Lagarto y el propio Centro Leste.

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La celebración se enmarca en una jornada de intensa actividad en Pontevedra. Ese mismo 23 de mayo coincidirá con otras propuestas en la ciudad, como el Plant Fest en la Alameda y las actividades de «Conversas do primeiro andar» en el Mercado de Abastos, reforzando el dinamismo lúdico, social y económico de Pontevedra.