El Mercado de Pontevedra se llena de plantas con los talleres gratuitos de «Ola Primavera!»

El primer piso del Mercado Municipal de Pontevedra se convirtió durante la mañana de este sábado en un pequeño vivero colectivo con el arranque de «Ola Primavera!», un nuevo programa de talleres gratuitos sobre plantas y flores pensado para acercar a la ciudadanía al mundo de la jardinería, los cuidados verdes y el trabajo de las floristerías locales.

La primera cita fue el obradoiro infantil «A miña primeira horta», dirigido a niños y niñas de entre 4 y 12 años, que pudieron sembrar pimientos, tomates y fresas acompañados por sus familias. La actividad abrió una programación que se desarrollará hasta el 7 de junio en el Mercado Municipal, situado en la rúa Serra.

La iniciativa ofrece en total siete actividades gratuitas y 200 plazas. El calendario combina propuestas para la infancia y para personas adultas, con talleres prácticos de jardineras, trasplante, cuidado de plantas, ramos silvestres y una sesión sensorial bajo el título «Florecendo xuntas».

El programa nace también con la intención de dar visibilidad al trabajo de floristerías y profesionales locales de Pontevedra. La concejala de Promoción da Cidade, Anabel Gulías, destacó en la presentación que la propuesta busca «poñer en valor un sector da nosa cidade que non pasa desapercibido: as floristerías», además de reivindicar «a arte de coidar as plantas e de facer cousas fermosas».

Las actividades serán impartidas por firmas y profesionales de la ciudad como Plántate, Tendencias Floristas, Tremelucir y Descaro Estudio Floral. Las plazas, aunque gratuitas, requieren inscripción previa a través de la web apuntate.pontevedra.gal, con apertura del plazo siete días antes de cada actividad y adjudicación por orden de llegada.

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Tras el estreno, el ciclo continuará mañana con el taller «Plantación de xardineiras», en dos turnos de mañana. La programación incluirá además el evento PlantFest, un «Festival da Cultura Verde» concebido como punto de encuentro con coloquios e intercambio de esquejes.