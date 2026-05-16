Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Heredar de la vecina en GaliciaDesembarco Norovirus en GaliciaPreacuerdo en el MetalCarmen García Mateo, nueva rectora de Vigo⚽Entrevista Claudio GiráldezCaso HiperxelAngioedema hereditario VigoDía das Letras Galegas: Begoña Caamaño
instagramlinkedin

Obradoiro infantil

El Mercado de Pontevedra se llena de plantas con los talleres gratuitos de «Ola Primavera!»

El programa arrancó este sábado con un obradoiro infantil y ofrecerá siete actividades gratuitas hasta el 7 de junio para acercar a niños y adultos al cuidado de flores y plantas

Pontevedra. Ola Primavera, evento sobre plantas, actividad con niños.

Pontevedra. Ola Primavera, evento sobre plantas, actividad con niños. / Gustavo Santos / FDV

Hugo de Dios

Pontevedra

El primer piso del Mercado Municipal de Pontevedra se convirtió durante la mañana de este sábado en un pequeño vivero colectivo con el arranque de «Ola Primavera!», un nuevo programa de talleres gratuitos sobre plantas y flores pensado para acercar a la ciudadanía al mundo de la jardinería, los cuidados verdes y el trabajo de las floristerías locales.

La primera cita fue el obradoiro infantil «A miña primeira horta», dirigido a niños y niñas de entre 4 y 12 años, que pudieron sembrar pimientos, tomates y fresas acompañados por sus familias. La actividad abrió una programación que se desarrollará hasta el 7 de junio en el Mercado Municipal, situado en la rúa Serra.

La iniciativa ofrece en total siete actividades gratuitas y 200 plazas. El calendario combina propuestas para la infancia y para personas adultas, con talleres prácticos de jardineras, trasplante, cuidado de plantas, ramos silvestres y una sesión sensorial bajo el título «Florecendo xuntas».

El programa nace también con la intención de dar visibilidad al trabajo de floristerías y profesionales locales de Pontevedra. La concejala de Promoción da Cidade, Anabel Gulías, destacó en la presentación que la propuesta busca «poñer en valor un sector da nosa cidade que non pasa desapercibido: as floristerías», además de reivindicar «a arte de coidar as plantas e de facer cousas fermosas».

Las actividades serán impartidas por firmas y profesionales de la ciudad como Plántate, Tendencias Floristas, Tremelucir y Descaro Estudio Floral. Las plazas, aunque gratuitas, requieren inscripción previa a través de la web apuntate.pontevedra.gal, con apertura del plazo siete días antes de cada actividad y adjudicación por orden de llegada.

Noticias relacionadas

Tras el estreno, el ciclo continuará mañana con el taller «Plantación de xardineiras», en dos turnos de mañana. La programación incluirá además el evento PlantFest, un «Festival da Cultura Verde» concebido como punto de encuentro con coloquios e intercambio de esquejes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. A juicio en Pontevedra por apropiarse de la herencia de 400.000 euros de su hijo de 10 años
  2. El PP de Pontevedra admite que la tasación de la Xunta por las expropiaciones de San Mauro son 'precios impropios
  3. «Gallegos de mierda», «os voy a matar»: los insultos que acabaron en detención durante un control de alcoholemia en Pontevedra
  4. La nueva vida de Ana Paz en Nueva Zelanda: entre la hostelería y la creación de contenido
  5. El faro de Ons cumple cien años con un homenaje a sus últimos fareros
  6. Tres heridos, uno de ellos excarcelado, en un accidente múltiple en Marín
  7. Remontada de campeonato
  8. Movilización vecinal en Sanxenxo para conservar la icónica balaustrada de Silgar

El Mercado de Pontevedra se llena de plantas con los talleres gratuitos de «Ola Primavera!»

La toxina diarreica arrecia en Galicia tras el cierre masivo de bateas y bancos marisqueros

La toxina diarreica arrecia en Galicia tras el cierre masivo de bateas y bancos marisqueros

Pontevedra acogerá un congreso internacional sobre Cristóbal Colón los días 20, 21 y 22 de mayo

Pontevedra acogerá un congreso internacional sobre Cristóbal Colón los días 20, 21 y 22 de mayo

Pontevedra iniciará el martes la recogida de residuos «puerta a puerta» en el comercio del centro histórico

Pontevedra iniciará el martes la recogida de residuos «puerta a puerta» en el comercio del centro histórico

La Xunta presenta en Huelva el proyecto para el dragado del Lérez mientras sigue pendiente de nuevos controles ambientales

Un centenar de entidades utilizan la Casa Azul como espacio de referencia del tejido asociativo de Pontevedra

Un centenar de entidades utilizan la Casa Azul como espacio de referencia del tejido asociativo de Pontevedra

Silgar: de las casas marineras a epicentro del turismo

Silgar: de las casas marineras a epicentro del turismo

A Parda celebra la primavera con una jornada festiva para impulsar el comercio local

A Parda celebra la primavera con una jornada festiva para impulsar el comercio local
Tracking Pixel Contents