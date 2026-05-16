Galerías históricas
La playa de Silgar: de las casas marineras a epicentro del turismo
Sanxenxo es el municipio español con más banderas azules, con 18. Mientras, Galicia ocupa el tercer puesto en el ranking español, con 118. La joya turística de las Rías Baixas ha vivido la transformación de su primera línea de costa desde las casas marineras al bum del ladrillo y del turismo.
Silgar, su playa más icónica, conserva una testigo excepcional de su radical cambio: su balaustrada. Esta ha sido noticia recientemente ante el rechazo a la remodelación del paseo marítimo. Mientras la oposición, BNG y PSdeG, critican que el proyecto incluye la sustitución de la estructura de piedra, el alcalde Telmo Martín lo niega. El popular sostiene que la actuación implica reforzar su seguridad para adaptarse a la normativa vigente mediante la colocación de barras de acero inoxidable entre los huecos de la balaustrada y un pasamanos.
Vecinos, distintos colectivos y oposición organizaron una concentración en Silgar en defensa de «un símbolo intergeneracional del pueblo».
Suscríbete para seguir leyendo
- A juicio en Pontevedra por apropiarse de la herencia de 400.000 euros de su hijo de 10 años
- El PP de Pontevedra admite que la tasación de la Xunta por las expropiaciones de San Mauro son 'precios impropios
- «Gallegos de mierda», «os voy a matar»: los insultos que acabaron en detención durante un control de alcoholemia en Pontevedra
- La nueva vida de Ana Paz en Nueva Zelanda: entre la hostelería y la creación de contenido
- El faro de Ons cumple cien años con un homenaje a sus últimos fareros
- Tres heridos, uno de ellos excarcelado, en un accidente múltiple en Marín
- Remontada de campeonato
- Movilización vecinal en Sanxenxo para conservar la icónica balaustrada de Silgar