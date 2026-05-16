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La playa de Silgar: de las casas marineras a epicentro del turismo

Silgar: de las casas marineras a epicentro del turismo

Silgar: de las casas marineras a epicentro del turismo

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Vista del paseo marítimo de Silgar. / FdV

Patricia Pedrido Davila

Hilda Gómez

Sanxenxo es el municipio español con más banderas azules, con 18. Mientras, Galicia ocupa el tercer puesto en el ranking español, con 118. La joya turística de las Rías Baixas ha vivido la transformación de su primera línea de costa desde las casas marineras al bum del ladrillo y del turismo.

Silgar, su playa más icónica, conserva una testigo excepcional de su radical cambio: su balaustrada. Esta ha sido noticia recientemente ante el rechazo a la remodelación del paseo marítimo. Mientras la oposición, BNG y PSdeG, critican que el proyecto incluye la sustitución de la estructura de piedra, el alcalde Telmo Martín lo niega. El popular sostiene que la actuación implica reforzar su seguridad para adaptarse a la normativa vigente mediante la colocación de barras de acero inoxidable entre los huecos de la balaustrada y un pasamanos.

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Vecinos, distintos colectivos y oposición organizaron una concentración en Silgar en defensa de «un símbolo intergeneracional del pueblo».

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