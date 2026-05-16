El fitness toma Pontevedra entre jadeos y aplausos

El frío duró poco este sábado en Montero Ríos. Bastaron las primeras carreras, los sacos al hombro, los burpees y las repeticiones contra el reloj para que la céntrica avenida de Pontevedra se convirtiese en un gimnasio al aire libre, con más de 500 participantes entregados a una prueba tan física como vistosa. La Hurbax: Beyond Limits tomó la ciudad con una mezcla de cansancio, música, sudor, caras rojas y esa satisfacción difícil de disimular cuando se cruza la meta y se toca la campana después de haberlo dado todo.

La competición, celebrada entre las 15.30 y las 20.00 horas, combinó carrera a pie y entrenamiento de fuerza sobre un circuito urbano de un kilómetro por vuelta. En total, los deportistas afrontaron cinco kilómetros de carrera intercalados con cinco estaciones de trabajo: remo, lanzamientos de balón a la pared, zancadas con saco, paseo del granjero con kettlebells y burpees con salto largo.

El evento atrajo a decenas de personas a los alrededores del circuito. / Gustavo Santos / FDV

No fue solo una cita para quienes se vistieron de corto. A lo largo de la tarde, Montero Ríos reunió también a familiares, amigos, muchos vecinos y curiosos que se acercaron a presenciar las pruebas o animar desde las vallas. Entre la música y los avisos de la organización, se escuchaban jadeos, indicaciones de los jueces y aplausos cada vez que alguien terminaba una estación especialmente dura.

La prueba pontevedresa, única parada gallega del circuito Hurbax, forma parte del Campeonato de España HURBAX 2026 y reparte puntos para el ranking nacional, además de premios económicos en la modalidad individual. La mayoría de las personas inscritas eran mujeres, según la organización.

La ciudad se midió a burpees, sacos y kilómetros en plena calle. / Gustavo Santos / FDV

La exigencia se notó sobre todo en los tramos finales, cuando las piernas ya pesaban y cada repetición costaba más que la anterior. Aun así, la imagen más repetida fue la del esfuerzo compartido, con participantes animándose entre sí, equipos calculando los relevos y deportistas que, nada más acabar, recuperaban el aliento con una sonrisa.

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Pontevedra sumó así una nueva escena deportiva en plena calle, esta vez lejos del formato clásico de carrera popular y más cerca de las nuevas pruebas híbridas que combinan resistencia, fuerza y espectáculo.