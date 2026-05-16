La familia "Doña Piña" reparte parte del primer premio de la Lotería Nacional en Marín

A la suerte le gustan los comienzos. Y si no, que se lo pregunten a Carmen Gómez y Adrián Piñeiro, propietarios de la Administración de Lotería número 4 de Marín, "Doña Piña", situada en la calle Jaime Janer, que apenas cinco meses después de tomar las riendas del negocio ya pueden presumir de haber repartido un primer premio.

El número 59203 dejó en esta administración local décimos agraciados con el primer premio de la Lotería Nacional, dotado con 60.000 euros al décimo y 600.000 euros por serie. Una noticia de esas que revolucionan una mañana cualquiera, aunque en el despacho marinense todavía se vivía con la mezcla de emoción, prudencia y sorpresa propia de quien sabe que ha pasado algo grande, pero aún no conoce a los protagonistas.

“Estamos muy contentos, la verdad es que sí”, reconoce a FARO Carmen Gómez, todavía pendiente de que la noticia empezase a correr por el municipio y de que los posibles afortunados se acercasen a comprobar sus décimos. De momento, explica, nadie se había pasado este sábado por la administración para identificarse como ganador. “No sabemos ni a quién. Nadie se pasó por aquí por el momento”, señalaba.

¿Será un vecino de Marín? ¿Algún cliente habitual? ¿Algún turista que compró el décimo a su paso por la villa? La lotera se inclina por la primera opción por la propia dinámica del despacho. “Realmente es una lotería que no se vende a gente de fuera. Suelen ser personas que vienen todas las semanas”, apunta. El premio correspondió al sorteo ordinario de la Lotería Nacional del sábado, no a ningún sorteo especial.

La historia es especialmente emocionante para Carmen y Adrián, que abrieron la administración a mediados de diciembre, justo en plena campaña navideña y a las puertas del sorteo más esperado del año, el del Gordo. “No llevamos ni cinco mesecitos. Estamos recién, recién”, bromea Carmen. Y en ese tiempo, el pequeño despacho de Jaime Janer ya ha colocado su nombre en el mapa de la fortuna.

El cambio de vida llegó casi por casualidad, a partir de una conversación con el anterior titular de la administración, que se jubilaba. Carmen y Adrián eran clientes habituales del establecimiento. Un día surgió la posibilidad del traspaso, lo hablaron, hicieron números y decidieron dar el paso. “Lo vimos como una oportunidad y nos planteamos tomar el relevo”, resume ella.

El nombre comercial de la administración, Doña Piña, nace de la propuesta de los hijos de la pareja: "Siempre dicen que esta familia es una piña, por la unión que nos caracteriza, así que decidimos llamarle así al negocio"

El primer premio llega, además, sin antecedentes recientes en el despacho. Según explica Carmen Gómez, los anteriores responsables no habían repartido un premio de esta magnitud. De hecho, fueron ellos mismos quienes la llamaron al conocer la noticia para felicitarla y compartir la alegría. “Nos estrenamos con un premio y al poquito tiempo”, celebra.

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Ahora queda la segunda parte de la historia: saber dónde han ido a parar esos décimos del 59203. En la administración confían en que, a medida que avance el fin de semana y sobre todo a partir del lunes, empiecen a aparecer los comentarios, las comprobaciones y quizá algún ganador con una sonrisa incontenible.