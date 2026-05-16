17 de Maio
Falar, cantar, aprender, xogar... en galego
A Festa da Lingua volveu repetir éxito en Pontevedra co gallo da programación local polo Día das Letras Galegas. Tradición e idioma déronse a man para lograr que as novas xeracións defendan un dos patrimonios máis importantes de Galicia. As actividades polo 17 de maio continúan este domingo na cidade e na comarca.
O futuro da lingua galega está nos nenos. Partindo desta premisa indiscutible, Pontevedra acolleu este sábado unha nova edición da exitosa Festa da Lingua, organizada pola Asociación Cultural A Pedreira en colaboración co Concellopolo 17 de maio, Día das Letras Galegas.
As familias gozaron de actividades que se desenvolveron na rúa Serra, nas inmediacións do Mercado, entre xogos e música, porque non hai nada mellor para manter a lingua viva que falala, cantalarla, aprendela e ata xogar con ela.
A cooperativa de mulleres Sororas.Gal cautivou a grandes e pequenos cunha amplísima oferta de xogos populares. Así, ao aire libre e sen novas tecnoloxías, como lembran as avoas e os avós, os rapaces pasaráno en grande cos zancos, os aros, lanzando pezas á boca das ras, co tres en raia, cos cubos sensoriais de diferentes cores e texturas, xogos de mesa, canas de pescar, esquís de madeira... Tamén houbo espazos «de calma» para os nenos máis tranquilos, con libros e cascos para aillarse do ruido xeral.
Detrás desta cooperativa da localidade de Vila de Cruces están tres mulleres: Nerea Fiuza (comunicadora audiovisual e profesora de pandeireta), Paula Rivela (axente de igualdade e historiadora) e Carlota Salgado (música e artista plástica). A igualdade está sempre presente nas súas propostas, de aí que sexan as creadoras do xogo «Sororas na memoria», que recupera a dez mulleres galegas da historia, como María Pita, Maruja Mallo ou Exeria.
Música e manifestación
A música da Festa da Lingua correu da man de Baris das Hortas e Peter Punk, pero tamén houbo actuacións de Foula e Polavila.
Ademais, dende a Praza da Peregrina partiu a marcha en defensa da lingua galega, coa que se animou aos máis novos a defender este patrimonio inmaterial dun xeito festivo polas rúas do centro de Pontevedra.
Como complemento a esta acción, produciuse un reparto de libros viaxeiros, animando a todo o mundo a ler en galego.
A Festa da Lingua forma parte do programa «Maio, mes da lingua» do Concello de Pontevedra. A vindeira cita será o xoves, 21 de maio, co Correlingua, que percorrerá a Boa Vila coas verbas que os nenos visibilizaran na súa carreira.
Por outra banda, este domingo no Museo de Pontevedra haberá un contacontos con Suricata Teatro ás 12.30 horas para público familiar sobre Begoña Caamaño, a autora homenaxeada este ano.
Marín, Poio e Sanxenxo
Nos principais concellos da comarca de Pontevedra tamén se ofrecen diferentes actividades polo 17 de maio. En Poio os actos se concentrarán este domingo no Centro Cultural Xaime Illa, mentres que en Marín a Alameda será o punto neurálxico dunha feira do libro, un obradoiro de ilustración, contacontos... En Sanxenxo, terá lugar o Festival das Letras Galegas de Portonovo, no estacionamento do mercado de abastos, ás 19 horas.
