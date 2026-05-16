Un centenar de entidades utilizan la Casa Azul como espacio de referencia del tejido asociativo de Pontevedra

Alrededor de un centenar de entidades tienen en la Casa Azul un espacio de referencia para desarrollar su actividad en Pontevedra. El edificio municipal, situado en la calle Sor Lucía, 4, funciona como un equipamiento multifuncional que la Concejalía de Benestar Social pone a disposición del tejido asociativo de la ciudad.

El inmueble acoge de forma directa o indirecta a asociaciones sociosanitarias y de inserción social, entidades de acción social, colectivos vecinales y asociaciones de apoyo a personas migrantes. Además, también alberga acciones y servicios municipales dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad.

La concelleira de Benestar Social, Anabel Gulías, destacó el papel que cumple este espacio como punto de encuentro y trabajo para las entidades pontevedresas. «Estamos satisfechas de que la Casa Azul sea la casa de las asociaciones», afirmó. No obstante, reconoció que el edificio presenta limitaciones y avanzó que el Concello contratará el proyecto de obra para mejorar el equipamiento.

Gulías señaló que el objetivo de esta intervención será ganar en funcionalidad, comodidad y dotaciones, atendiendo a las necesidades detectadas en el uso diario del edificio. «Somos conscientes de la falta de espacio y de otras necesidades», indicó la edil nacionalista.

La Casa Azul cuenta con despachos, aulas y salas multifuncionales que se destinan a usos diversos. Algunas asociaciones tienen allí su sede estable, mientras que otras emplean el edificio para prestar servicios informativos y asistenciales, impartir talleres, organizar formaciones o disponer de un punto de contacto con la ciudadanía.

Entre las entidades con sede en la Casa Azul figuran asociaciones como ASEII, Anedia, FEAFES, Xoga, Alcohólicos Anónimos, Asovedra o Amiga. A ellas se suman colectivos que cuentan con puntos de atención o colaboran en el desarrollo de actividades tanto en este edificio como en otras dependencias municipales.

En este segundo grupo se encuentran entidades como Apropark, Manaia, Familias Azuis, Arelas, Down Pontevedra-Xuntos, Afapo, Secretariado Gitano, Rexurdir Provincial o Boa Vida. La red se completa con la participación de otras organizaciones colaboradoras externas, que intervienen en iniciativas puntuales, ya sean propias o impulsadas a demanda.

El equipamiento también cumple una función comunitaria para distintos colectivos, especialmente asociaciones vecinales, que lo utilizan como punto de contacto con la ciudadanía y como espacio para la realización de actividades.

La cesión de espacios en la Casa Azul tiene carácter temporal, aunque cuenta con posibilidad de renovación. En este 2026, la relación de usuarios incluye 30 entidades sociosanitarias, 13 entidades de inserción laboral, 22 entidades de acción social, 4 colectivos de apoyo a personas migrantes, 23 asociaciones vecinales y 19 entidades colaboradoras.

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Con este modelo, Benestar Social busca consolidar la Casa Azul como un recurso municipal al servicio de las asociaciones y de la ciudadanía, especialmente en ámbitos vinculados a la atención social, la inclusión, la participación vecinal y el apoyo a colectivos vulnerables.