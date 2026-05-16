«La balaustrada de Silgar no se toca», nueva protesta contra la reforma

La defensa de la balaustrada de piedra de Silgar volvió a sacar este sábado a la calle a los vecinos de Sanxenxo. La manifestación, convocada por la plataforma vecinal SOS Balaustrada de Pedra, recorrió el entorno del paseo marítimo para reclamar la conservación de uno de los elementos más reconocibles del frente litoral y mantener la presión social contra la reforma prevista en la zona.

La protesta partió poco después de las ocho de la tarde de la plaza de Os Barcos, bajo el lema «A balaustrada de Silgar non se toca», y se vivieron momentos de tensión al poco de comenzar porque la Policía Local no procedió a cortar el tráfico por el paseo marítimo, lo que provocó que los manifestantes y los vehículos tuvieran que compartir espacio y el tráfico se viese afectado.

Como no se cortó el tráfico se dificultó la marcha. | GUSTAVO SANTOS

Los convocantes apelaron a la historia, la identidad y la memoria colectiva del municipio, con mensajes como «O pobo unido, Silgar protexido». En el manifiesto que se leyó se recordó que «el patrimonio cultural pertenece a los pueblos y en Galicia está vinculado a la piedra».

«De piedra son los castros, la catedral de Santiago y la muralla de Lugo. También la balaustrada de piedra de la playa de Silgar», afirmaron los manifestantes.

«Sin memoria no somos nada ni nada importa. Y por esa razón para esos insensibles sustituir un material viejo de piedra por otro nuevo de metal supone una mejora, una modernidad», criticaron.

«Ese viejo material, esa piedra vieja, es parte de nuestra vida y no vamos a consentir que nadie venga a hacerla añicos», advirtieron.

Pusieron como ejemplo las «desfeitas» del mirador de Caneliñas, del espacio en la antigua Praza de Abastos, de la playa de Panadeira o de la Praza dos Barcos y su anfiteatro.

Una mujer muestra un cartel reivindicativo. | GUSTAVO SANTOS

Segunda convocatoria

La movilización se produjo después de una primera protesta celebrada días atrás en la Rosa dos Ventos, en la que participaron más de 200 vecinos, según los convocantes, y en la que se formó una cadena humana junto al tramo de balaustrada afectado por las obras. Aquella concentración, impulsada por el BNG, ya había evidenciado el rechazo de una parte del tejido social de Sanxenxo a cualquier actuación que suponga alterar o retirar la actual estructura de granito.

El Concello de Sanxenxo, por su parte, sostiene que «en ningún caso se sustituirá» la balaustrada y defiende que la intervención busca adaptar el paseo a la normativa de seguridad. Según la versión municipal, la actuación prevista consiste en colocar barras de acero inoxidable entre los huecos de la barandilla, rematadas con un pasamanos superior, para alcanzar la altura exigida sin impedir la visión del mar ni alterar la estética original del paseo.

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El origen del conflicto está en la documentación de la obra, donde se aludía a la sustitución de la balaustrada por otra de acero, extremo que el gobierno local rechaza ahora.