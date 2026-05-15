Xunta y Concello colaboran en la mejora del puerto de Covelo

La Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, y el Concello de Poio colaborarán en la mejora del puerto de Covelo, un proyecto en el que ambas administraciones invertirán un total de 450.000 euros. La conselleira Marta Villaverde presentó este viernes la actuación durante una visita a la dársena, en la que estuvo acompañada por el presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, y por el alcalde de Poio, Ángel Moldes.

Villaverde explicó que Portos de Galicia y el Concello acaban de firmar un convenio de colaboración para ejecutar obras de mejora del firme en la zona portuaria. Según señaló, el acuerdo es «el resultado de la colaboración institucional» entre Xunta y Concello para mejorar un espacio de titularidad portuaria, pero de uso general por parte del conjunto de la ciudadanía.

La intervención se desarrollará en dos fases. La primera será asumida por el Concello de Poio, que destinará 250.000 euros a la mejora inicial del firme. Posteriormente, Portos de Galicia completará la renovación total del pavimento portuario con una segunda actuación valorada en 200.000 euros.

Esta segunda fase se incluirá dentro del plan global de renovación de firmes que Portos de Galicia licitará este año, con un presupuesto de tres millones de euros para actuar en una treintena de puertos gallegos.

El objetivo principal de las obras es favorecer la integración puerto-ciudad, una línea de trabajo que Portos de Galicia considera prioritaria debido al uso vecinal y no exclusivamente portuario de buena parte de sus instalaciones. En el caso de Covelo, la actuación permitirá crear un entorno más seguro y accesible, garantizar la continuidad de los itinerarios peatonales, ordenar el tráfico y reforzar el papel del puerto como espacio turístico, residencial y hostelero.

Durante su visita a Covelo, la conselleira también informó de los avances en la tramitación de las obras de los departamentos de usuarios del puerto de Combarro. Villaverde explicó que Portos de Galicia inició el miércoles la segunda licitación para renovar los tres edificios que albergan un total de 28 departamentos, después de que el primer concurso, con un importe de 1,4 millones, quedara desierto.

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La nueva licitación eleva la inversión hasta los 2,1 millones de euros y cuenta con financiación de fondos Fempa. Las ofertas podrán presentarse hasta el próximo 8 de junio.