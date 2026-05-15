Susto al arder una campana extractora en la Praza do Teucro de Pontevedra

Los Bomberos de Pontevedra intervinieron ayer por la tarde, alrededor de las 20.30 horas, en un conato de incendio en una vivienda en el casco histórico de Pontevedra.

El suceso tuvo lugar en uno de los pisos del número 4-6 de los soportales de la calle Princesa, en la Praza do Teucro. Se trató de un pequeño fuego en la campaña extractora de la cocina por presencia de aceite. Afortunadamente, todo quedó en un susto y no hubo que lamentar daños personales.

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Hasta el lugar se trasladaron dos camiones de Bomberos y una patrulla de la Policía Local.