Simoneta Gómez-Acebo acompaña al rey emérito en Sanxenxo
Don Juan Carlos disfrutó de la competición de regatas de vela en primera línea junto a su amigo Pedro Campos
El rey emérito Juan Carlos está dispuesto a aprovechar al máximo esta nueva visita a la villa de Sanxenxo, a pesar de que el mal tiempo intente complicar una nueva jornada de regatas. Este viernes no fue suficiente el viento en la ría de Pontevedra como para impedir que decidiera no embarcarse y disfrutar de un día en alta mar observando en primera línea la competición junto a su amigo Pedro Campos.
Eso sí, su convicción no ha sido la misma que la de su sobrina Simoneta Gómez-Acebo. La hija de la infanta doña Pilar es quien se encuentra en esta ocasión acompañando a don Juan Carlos en esta visita a España, pero, a diferencia de otras ocasiones y de sus primas, la infanta Elena y María Zurita, prefirió quedarse en tierra, aunque sin perder de vista a su tío.
Ya estaba en el puerto a la llegada de don Juan Carlos. Le saludó, charló con él durante unos minutos y estuvo muy pendiente de cómo bajó al pantalán para después embarcarse, siempre ayudado por su equipo. Aunque parecía que Simoneta le acompañaría, finalmente optó por estar en tierra, donde pasó un buen rato hablando por teléfono móvil, momento en que la prensa aprovechó para fotografiarla con calma.
Hay que recordar que esta es una fecha señalada en el calendario para don Juan Carlos y doña Sofía: 64 años del día de su boda. Sin embargo, está claro que este aniversario tampoco lo han pasado juntos.
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