Raúl Santamaría, uno de los tres Mozos de Arousa, da el paso para presidir Novas Xeracións en Pontevedra

Raúl Santamaría ha iniciado el proceso para optar a la presidencia provincial de Novas Xeracións de Pontevedra, una organización que celebrará su congreso el próximo 12 de junio y en la que se abrirá una nueva etapa tras casi ocho años bajo la dirección de Ana Cristina Pérez Cabaleiro. El diputado autonómico y concejal vilagarciano comenzará la recogida de avales en su municipio natal con el objetivo de reunir las al menos 50 firmas necesarias para formalizar su candidatura.

El plazo para presentar candidaturas finaliza el lunes 25 de mayo, por lo que Santamaría prevé recorrer distintas comarcas de la provincia de Pontevedra para trasladar su propuesta a los militantes jóvenes del PP y recabar apoyos. Según la nota difundida, el aspirante ya cumple el resto de requisitos estatutarios exigidos para concurrir al proceso interno.

La convocatoria llega después de que la junta directiva provincial de NNXX activase el proceso congresual. El relevo se producirá porque la actual presidenta, Ana Cristina Pérez Cabaleiro, natural de Salceda de Caselas, ha alcanzado el límite de edad de treinta años establecido para seguir al frente de la organización juvenil.

«Tuvimos una grandísima etapa de casi ocho años con Ana Cristina y hay que darle continuidad a nuestro proyecto provincial de Novas Xeracións», señaló Santamaría. El parlamentario defendió que la organización debe seguir siendo «cercana a la juventud» y aseguró que ha llegado el momento de «asumir nuevas responsabilidades» en un ámbito con el que, afirmó, lleva comprometido toda su vida.

Santamaría también sostuvo que NNXX es la organización juvenil que «más se parece a la juventud del país» y la que «más escucha y busca soluciones para sus necesidades», aunque admitió que debe seguir adaptándose a los cambios sociales que afectan especialmente a los más jóvenes.

Raúl Santamaría González nació en Vilagarcía en 1998, es licenciado en Educación Primaria y profesor. Preside NNXX de Vilagarcía desde 2016, es concejal en la capital arousana desde 2022 y diputado autonómico desde 2023. En el Parlamento gallego forma parte de varias comisiones, entre ellas las de Educación y Cultura y Sanidad, Política Social y Empleo.

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Su trayectoria pública también está ligada al asociacionismo juvenil, especialmente al colectivo Arousa Moza, que impulsó su participación en el programa televisivo “Reacción en cadena” junto a los Mozos de Arousa para recaudar fondos destinados a un local social.