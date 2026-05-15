El PSOE propone una rotonda al futuro centro de salud de Poio desde Coruxa

El grupo municipal socialista de Poio ha presentado una propuesta de conexión viaria para facilitar el acceso a los terrenos en los que debe construirse el futuro centro de salud del municipio. La iniciativa plantea una conexión directa desde la carretera autonómica PO-308 mediante una nueva rotonda en el lugar de Coruxa, desde la que se articularía el acceso al ámbito previsto para el equipamiento sanitario.

Según el portavoz socialista, Gregorio Agís, esta actuación permitiría superar una de las razones esgrimidas durante los últimos años por el gobierno local y por la Xunta para justificar la parálisis del proyecto: la falta de una entrada adecuada a los terrenos. La solución tendría un coste aproximado de 500.000 euros y evitaría la necesidad de atravesar la cantera, una opción que el PSdeG-PSOE siempre rechazó.

Agís sostiene que «Poio no puede seguir perdiendo años por falta de gestión, por falta de impulso político y por un alcalde más preocupado por justificar a la Xunta que por defender los intereses de la vecindad». A su juicio, el centro de salud estaba comprometido públicamente por la Xunta, pero «desde la llegada de Moldes a la Alcaldía, el proyecto quedó paralizado».

El socialista comparó la situación de Poio con la de otros municipios gallegos. «Mientras en concellos como Meis, Vilagarcía o Barro los centros de salud avanzan, en Poio seguimos a la espera», señaló. Para el PSOE, la diferencia está en la capacidad de los gobiernos locales para reclamar inversiones: «Los proyectos avanzan donde hay gobiernos que presionan y no se comportan como delegaciones de la Xunta».

La propuesta del PSdeG de Poio sitúa el centro de salud como «prioridad absoluta», aunque también permitiría ordenar todo el ámbito como una futura área pública de equipamientos, con la incorporación de un pabellón deportivo, zonas verdes, espacios polideportivos, áreas de juego y aparcamientos.

Agís reclamó «voluntad política, gestión y un alcalde que exija ante la Xunta lo que Poio necesita».

Desafío del gobierno local

La respuesta del equipo de Ángel Moldes no se hizo esperar. A través de un comunicado enviado a la prensa desafió al PSOE «a que presenten una empresa que esté dispuesta a ejecutar el acceso a la parcela por la cuantía económica que ellos mismos indica». De ser así, se comprometen a licitar la obra en el plazo de un mes.

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"Resulta sorprendente que un partido con experiencia de gobierno presente propuestas sin contar previamente con la disponibilidad de los terrenos ni sin tener en cuenta las condiciones técnicas reales de la zona, con abundante presencia de roca que exige realizar voladuras, cuestiones que encarecen y condicionan de manera importante la actuación. Se puede entender esta falta de rigor en un partido sin experiencia de gobierno, pero en el caso del PSOE de Poio resulta una propuesta incríble. Saben qué ese dinero no llegarían ni para acometer la capa de rodadura", critican desde el gobierno local.