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PortAmérica ya tiene horarios para tres días de música en Portas

La cita combina nombres nacionales e internacionales con una amplia presencia gallega y propuestas para todos los públicos

Celebración de la XIII edición del Festival PortAmérica celebrado en la Azucarera de Portas.

Celebración de la XIII edición del Festival PortAmérica celebrado en la Azucarera de Portas. / IÑAKI ABELLA DIEGUEZ

Hugo de Dios

Portas

PortAmérica 2026 ya tiene horarios para su 14ª edición. El festival volverá a convertir Portas en uno de los epicentros musicales del verano en Galicia del 9 al 11 de julio, con tres jornadas de conciertos encabezadas por Rigoberta Bandini, Hombres G, Dani Martín, Amaia, Xoel López, M-Clan, Eliades Ochoa, The Rapants, Fillas de Cassandra y Grande Amore. Los abonos y las entradas diarias continúan a la venta a través de portamerica.es.

La primera jornada, el jueves 9 de julio, arrancará con la apertura de puertas a las 17.45 horas. Amoebo será el encargado de abrir la programación a las 18.30 horas en el Escenario Xacobeo. Le seguirán Hey Kid, Marina Reche y Fillas de Cassandra antes de uno de los platos fuertes del día: Rigoberta Bandini, prevista entre las 22.45 y las 00.00 horas. La noche continuará con The Rapants y Niña Polaca.

El viernes 10 de julio, con puertas desde las 16.45 horas, pasarán por los escenarios Candela Liste, Alejo, Eladio y los Seres Queridos, Repion, Eliades Ochoa, M-Clan, Hombres G, Sexy Zebras y Grande Amore. Hombres G actuarán entre las 23.00 y las 00.30 horas.

El sábado 11 de julio, también con apertura a las 16.45 horas, será el turno de Noelia Franco, Orkesta Mendoza, Meridian Brothers, Xoel López, Amaia, Dani Martín, Instituto Mexicano del Sonido, Sanguijuelas del Guadiana y Nortec: Bostich + Fussible Full Band. Dani Martín actuará de 23.00 a 00.30 horas.

El Escenario Azucreira mantendrá su perfil más singular, con propuestas inclusivas, baile y sesiones de DJ. La programación incluye el Premio PortAmérica Vigo Porté 2026, el Grupo de Baile Latino Sénior UNED Pontevedra, La Magia del Color – Down Vigo, Señora DJ, Oski y La Duendeneta, que volverá a poner música a las noches del recinto.

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El festival contará además con autobuses de ida y vuelta desde A Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra, Cambados-Vilagarcía y Vigo. Quedan las últimas plazas para la zona de acampada, situada a cinco minutos a pie del recinto, mientras que el aparcamiento de autocaravanas ya está agotado.

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