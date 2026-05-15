PortAmérica ya tiene horarios para tres días de música en Portas

PortAmérica 2026 ya tiene horarios para su 14ª edición. El festival volverá a convertir Portas en uno de los epicentros musicales del verano en Galicia del 9 al 11 de julio, con tres jornadas de conciertos encabezadas por Rigoberta Bandini, Hombres G, Dani Martín, Amaia, Xoel López, M-Clan, Eliades Ochoa, The Rapants, Fillas de Cassandra y Grande Amore. Los abonos y las entradas diarias continúan a la venta a través de portamerica.es.

La primera jornada, el jueves 9 de julio, arrancará con la apertura de puertas a las 17.45 horas. Amoebo será el encargado de abrir la programación a las 18.30 horas en el Escenario Xacobeo. Le seguirán Hey Kid, Marina Reche y Fillas de Cassandra antes de uno de los platos fuertes del día: Rigoberta Bandini, prevista entre las 22.45 y las 00.00 horas. La noche continuará con The Rapants y Niña Polaca.

El viernes 10 de julio, con puertas desde las 16.45 horas, pasarán por los escenarios Candela Liste, Alejo, Eladio y los Seres Queridos, Repion, Eliades Ochoa, M-Clan, Hombres G, Sexy Zebras y Grande Amore. Hombres G actuarán entre las 23.00 y las 00.30 horas.

El sábado 11 de julio, también con apertura a las 16.45 horas, será el turno de Noelia Franco, Orkesta Mendoza, Meridian Brothers, Xoel López, Amaia, Dani Martín, Instituto Mexicano del Sonido, Sanguijuelas del Guadiana y Nortec: Bostich + Fussible Full Band. Dani Martín actuará de 23.00 a 00.30 horas.

El Escenario Azucreira mantendrá su perfil más singular, con propuestas inclusivas, baile y sesiones de DJ. La programación incluye el Premio PortAmérica Vigo Porté 2026, el Grupo de Baile Latino Sénior UNED Pontevedra, La Magia del Color – Down Vigo, Señora DJ, Oski y La Duendeneta, que volverá a poner música a las noches del recinto.

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El festival contará además con autobuses de ida y vuelta desde A Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra, Cambados-Vilagarcía y Vigo. Quedan las últimas plazas para la zona de acampada, situada a cinco minutos a pie del recinto, mientras que el aparcamiento de autocaravanas ya está agotado.