Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga metal PontevedraSelectividad GaliciaDía das Letras Galegas: Begoña CaamañoElecciones a la UVigoMujer Desaparecida VigoCrucero NorovirusPolémica médicos y enfermerasPolicías infiltrados en el Puerto de Vigo
instagramlinkedin

Nuevo Auditorio

Marín estrena por fin su gran casa cultural tras décadas de espera

Las instalaciones debutaron con las butacas llenas, baile sobre el escenario y el reto de consolidar una programación estable

Marín estrena por fin su gran casa cultural tras décadas de espera

Marín estrena por fin su gran casa cultural tras décadas de espera

Gustavo Santos

Hugo de Dios

Marín

El Auditorio de Marín abrió este viernes sus puertas como se estrenan las cosas que traen consigo una larga esper. Butacas llenas, público en los pasillos, móviles en alto y una mezcla visible de curiosidad, alivio y emoción. La sala, llamada a convertirse en la gran casa cultural del municipio, vivió su primer lleno en una inauguración que combinó discursos, memoria y actuaciones de danza, con intérpretes vestidos con trajes de espejos y piezas escénicas que jugaron con la luz dentro y fuera del edificio.

La apertura oficial reunió al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y a la alcaldesa de Marín, María Ramallo, entre otras autoridades, en una jornada que pone fin a más de dos años de obras. El nuevo espacio nace con una sala principal de 550 butacas, adaptable a unos 200 asientos para actos de menor formato, siete camerinos, un escenario de unos 220 metros cuadrados, aulas, sala audiovisual, zonas de almacenaje y oficinas turísticas, incluida una oficina virtual con pantallas y herramientas de realidad aumentada.

WhatsApp Image 2026 05 15 at 6.02.27 PM (1)

Los bailarines abren la inauguración del Auditorio de Marín con una actuación de luces y reflejos. / Gustavo Santos

Más allá de las cifras, la primera imagen fue la de un auditorio a rebosar. En el exterior, las actuaciones de danza con grandes telas rojas acompañaron la llegada del público junto a la fachada blanca del edificio. Dentro, los bailarines con vestuario dorado y plateado convirtieron el estreno en una puesta de largo escénica, entre reflejos, música y aplausos, dando contenido desde el primer minuto a un espacio pensado para ver, escuchar, y participar.

Ramallo, visiblemente emocionada, centró su intervención en el largo camino recorrido hasta llegar a esta apertura. «Desde hace varias décadas, tener un auditorio en Marín era una ilusión y, sobre todo, una cuestión de justicia», afirmó. La alcaldesa recordó que la villa se debía «un espacio digno» para dar un salto de calidad cultural y dejar de depender de recintos queridos, pero limitados.

La regidora repasó también los obstáculos del proyecto como las ubicaciones fallidas, trámites, licitaciones desiertas, la pandemia, el encarecimiento de materiales, la guerra de Ucrania y los problemas técnicos que obligaron a reforzar la estructura y descartar el sótano. «Rendirse no iba a ser una opción para nosotros. Marín iba a tener auditorio», defendió ante una sala entregada. Y, ya con el edificio inaugurado, lanzó una petición clara: «Necesitamos actividad, pero actividad de la buena».

WhatsApp Image 2026 05 15 at 6.02.26 PM

La apertura oficial reunió al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y a la alcaldesa de Marín, María Ramallo, entre otras autoridades / Gustavo Santos

Por su parte, Rueda destacó que el nuevo auditorio responde a una «demanda histórica de Marín» y lo situó como ejemplo de colaboración entre administraciones. La Xunta de Galicia aportó alrededor de 2,7 millones de euros, a los que se sumaron fondos europeos y la cesión de la parcela por parte de la Autoridad Portuaria lo que demuestra, según el presidente, «la apuesta de la Xunta por llevar la cultura a todo el territorio». La sorpresa final fue la actuación del reputado gaiteiro Carlos Núñez.

Noticias relacionadas

El edificio todavía completará en los próximos días parte de su entorno exterior. El lunes comenzará la plantación de los jardines en los grandes parterres, dentro de una actuación que busca integrar el auditorio con el paseo Alcalde Blanco, la fachada litoral y la antigua dársena. Ramallo lo definió como «un gran barco que echa a andar en este mar». Este viernes, al menos, zarpó lleno.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. A juicio en Pontevedra por apropiarse de la herencia de 400.000 euros de su hijo de 10 años
  2. El PP de Pontevedra admite que la tasación de la Xunta por las expropiaciones de San Mauro son 'precios impropios
  3. «Gallegos de mierda», «os voy a matar»: los insultos que acabaron en detención durante un control de alcoholemia en Pontevedra
  4. La nueva vida de Ana Paz en Nueva Zelanda: entre la hostelería y la creación de contenido
  5. Tres heridos, uno de ellos excarcelado, en un accidente múltiple en Marín
  6. El faro de Ons cumple cien años con un homenaje a sus últimos fareros
  7. Remontada de campeonato
  8. Todo listo para que abra la tienda juvenil de Mango en la 'milla de oro' de Pontevedra

Marín estrena por fin su gran casa cultural tras décadas de espera

Marín estrena por fin su gran casa cultural tras décadas de espera

Cíes y Ons arrancaron hoy la temporada alta: ya tienen más de 24.300 reservas tramitadas

Cíes y Ons arrancaron hoy la temporada alta: ya tienen más de 24.300 reservas tramitadas

Pontevedra, O Salnés y Caldas mantienen una tasa de donación muy superior a la media de Galicia y España

Pontevedra, O Salnés y Caldas mantienen una tasa de donación muy superior a la media de Galicia y España

Luz verde a 1,8 millones para mejorar dos carreteras en Portas y Moraña

Si buscas adoptar no podrás resistirte a Tom y Jerry, dos gatitos abandonados en una caja que quieren seguir creciendo juntos

Si buscas adoptar no podrás resistirte a Tom y Jerry, dos gatitos abandonados en una caja que quieren seguir creciendo juntos

Detenidos dos vecinos de Pontevedra por robar más de 9.000 euros y botellas de vino exclusivas en el restaurante de Pepe Vieira

El Concello reconstruirá todo el techo del Teatro Principal tras confirmar nuevos problemas de seguridad

El Concello reconstruirá todo el techo del Teatro Principal tras confirmar nuevos problemas de seguridad

PortAmérica ya tiene horarios para tres días de música en Portas

PortAmérica ya tiene horarios para tres días de música en Portas
Tracking Pixel Contents