Marín estrena por fin su gran casa cultural tras décadas de espera

El Auditorio de Marín abrió este viernes sus puertas como se estrenan las cosas que traen consigo una larga esper. Butacas llenas, público en los pasillos, móviles en alto y una mezcla visible de curiosidad, alivio y emoción. La sala, llamada a convertirse en la gran casa cultural del municipio, vivió su primer lleno en una inauguración que combinó discursos, memoria y actuaciones de danza, con intérpretes vestidos con trajes de espejos y piezas escénicas que jugaron con la luz dentro y fuera del edificio.

La apertura oficial reunió al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y a la alcaldesa de Marín, María Ramallo, entre otras autoridades, en una jornada que pone fin a más de dos años de obras. El nuevo espacio nace con una sala principal de 550 butacas, adaptable a unos 200 asientos para actos de menor formato, siete camerinos, un escenario de unos 220 metros cuadrados, aulas, sala audiovisual, zonas de almacenaje y oficinas turísticas, incluida una oficina virtual con pantallas y herramientas de realidad aumentada.

Los bailarines abren la inauguración del Auditorio de Marín con una actuación de luces y reflejos. / Gustavo Santos

Más allá de las cifras, la primera imagen fue la de un auditorio a rebosar. En el exterior, las actuaciones de danza con grandes telas rojas acompañaron la llegada del público junto a la fachada blanca del edificio. Dentro, los bailarines con vestuario dorado y plateado convirtieron el estreno en una puesta de largo escénica, entre reflejos, música y aplausos, dando contenido desde el primer minuto a un espacio pensado para ver, escuchar, y participar.

Ramallo, visiblemente emocionada, centró su intervención en el largo camino recorrido hasta llegar a esta apertura. «Desde hace varias décadas, tener un auditorio en Marín era una ilusión y, sobre todo, una cuestión de justicia», afirmó. La alcaldesa recordó que la villa se debía «un espacio digno» para dar un salto de calidad cultural y dejar de depender de recintos queridos, pero limitados.

La regidora repasó también los obstáculos del proyecto como las ubicaciones fallidas, trámites, licitaciones desiertas, la pandemia, el encarecimiento de materiales, la guerra de Ucrania y los problemas técnicos que obligaron a reforzar la estructura y descartar el sótano. «Rendirse no iba a ser una opción para nosotros. Marín iba a tener auditorio», defendió ante una sala entregada. Y, ya con el edificio inaugurado, lanzó una petición clara: «Necesitamos actividad, pero actividad de la buena».

La apertura oficial reunió al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y a la alcaldesa de Marín, María Ramallo, entre otras autoridades / Gustavo Santos

Por su parte, Rueda destacó que el nuevo auditorio responde a una «demanda histórica de Marín» y lo situó como ejemplo de colaboración entre administraciones. La Xunta de Galicia aportó alrededor de 2,7 millones de euros, a los que se sumaron fondos europeos y la cesión de la parcela por parte de la Autoridad Portuaria lo que demuestra, según el presidente, «la apuesta de la Xunta por llevar la cultura a todo el territorio». La sorpresa final fue la actuación del reputado gaiteiro Carlos Núñez.

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El edificio todavía completará en los próximos días parte de su entorno exterior. El lunes comenzará la plantación de los jardines en los grandes parterres, dentro de una actuación que busca integrar el auditorio con el paseo Alcalde Blanco, la fachada litoral y la antigua dársena. Ramallo lo definió como «un gran barco que echa a andar en este mar». Este viernes, al menos, zarpó lleno.