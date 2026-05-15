Luz verde a 1,8 millones para mejorar dos carreteras en Portas y Moraña

La mejora de dos carreteras provinciales en Portas y Moraña concentrará la mayor inversión aprobada este viernes por la Xunta de Goberno de la Deputación de Pontevedra, con un total de 1,8 millones de euros destinados a reforzar la seguridad vial y corregir deficiencias en la red viaria. La institución dio luz verde al proyecto de mejora del drenaje y la seguridad en la EP-8004 Caldas de Reis-Vilanoviña, en el tramo antiguo de Azucreira, en Portas, con un presupuesto de 540.000 euros, y adjudicó por 1,2 millones las obras de ensanche y mejora de la EP-0503 Mané-Rebón, en Moraña.

En Portas, la actuación afectará a 850 metros de carretera en una zona que presenta problemas en las canalizaciones y en los sistemas de recogida de aguas, con desbordamientos durante los meses de invierno. El proyecto prevé renovar tuberías soterradas, sustituir una cuneta profunda que suponía un riesgo para la circulación, instalar nuevos sumideros, pavimentar sendas, mejorar el firme y colocar nueva señalización horizontal y vertical. También se actuará en un punto estrecho situado sobre un puente, donde se renovarán las barreras de seguridad.

En Moraña, la intervención se desarrollará a lo largo de 1,3 kilómetros de la carretera entre Mané y Rebón. Las obras incluyen la renovación integral del firme, la ampliación de la sección transversal de la vía y la corrección del trazado de varias curvas. La nueva plataforma tendrá siete metros de ancho, con carriles de tres metros y arcenes de medio metro, con el objetivo de mejorar la circulación de vehículos y el tránsito peatonal.

La misma reunión aprobó más de 460.000 euros del Plan +Provincia 2026-2027 para Ponte Caldelas y A Lama. Ponte Caldelas recibirá más de 335.000 euros: 220.000 para mejorar caminos municipales en Vilarchán, Mirón, Caldelas, Covelo y Regodobargo, y 115.000 para completar la financiación municipal del proyecto de recuperación peatonal entre las plazas de España y Antonio Orge. A Lama contará con 125.000 euros para financiar honorarios de asistencia técnica anual.

Sanxenxo también figura entre los municipios beneficiados, con 125.000 euros del Plan +Provincia para la reforma del entorno del Paseo de Silgar. La aportación servirá para financiar parte de la pavimentación de la calle Vigo, el Paseo Praia de Silgar y el camino de Baltar, además de la reordenación del tráfico desde la rotonda de Baltar. La actuación prevé ampliar aceras, mejorar la accesibilidad, ordenar aparcamientos y cruces, reducir la velocidad y renovar la señalización.

El presidente provincial, Luis López, enmarcó estas actuaciones en el Plan +Provincia, dotado con 85 millones de euros, y defendió que se trata del «plan de obras y servicios de competencia municipal más ambicioso» de la historia de la institución.

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La Xunta de Goberno aprobó además una nueva edición de +Escénicas, el circuito provincial de teatro y danza, que llevará 138 espectáculos a 50 concellos de menos de 20.000 habitantes hasta marzo de 2027. El programa contará con una inversión de 204.000 euros, 9.000 más que el año pasado, y financiará hasta cinco funciones por municipio con ayudas máximas de 4.000 euros.