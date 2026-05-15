Detenidos dos vecinos de Pontevedra por robar más de 9.000 euros y botellas de vino exclusivas en un restaurante de Poio

La Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de Pontevedra, de 19 y 24 años, como presuntos autores de un robo con fuerza cometido en un establecimiento de hostelería de Poio. Los arrestos fueron realizados el pasado 12 de mayo por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cangas.

Los hechos se remontan a la madrugada del 18 de marzo, cuando los presuntos autores accedieron al interior de un conocido restaurante de Poio mediante el uso de una llave falsa. Una vez dentro, sustrajeron más de 9.000 euros en efectivo y varias botellas de vino de elevado valor.

Entre el material robado figuraban botellas de la marca Ketch, un vino de distribución muy limitada y prácticamente reservado a determinados clientes y bodegas del ámbito de la restauración. También fueron sustraídas otras botellas de marcas de importante valor económico.

En el marco de la investigación, la Guardia Civil llevó a cabo dos registros domiciliarios en las viviendas de los detenidos. Durante esas actuaciones se recuperaron parte de los efectos sustraídos, además de dinero y varias botellas de vino procedentes del establecimiento.

Noticias relacionadas

Tras la práctica de las primeras diligencias, los dos detenidos quedaron en libertad en dependencias policiales. Las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Instrucción número 2 de Pontevedra.