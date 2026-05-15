El Concello reconstruirá todo el techo del Teatro Principal tras confirmar nuevos problemas de seguridad

El Concello reconstruirá por completo el techo del patio de butacas del Teatro Principal tras confirmar que la estructura actual ya no cumple los estándares de seguridad vigentes. La decisión llega después de los trabajos de desmontaje iniciados esta semana, que han permitido comprobar el mal estado de varios elementos ocultos hasta ahora, entre ellos la escayola, los largueros de madera, parte de la estructura de apoyo y la instalación eléctrica.

El concelleiro de Cultura, Demetrio Gómez, explicó que, tras 40 años desde su construcción, el techo del teatro respondía a los criterios técnicos de la época, pero no a las exigencias actuales. «Hicimos bien en decidir desmontarlo», señaló, después de que las catas y las inspecciones confirmasen que algunos puntos de apoyo estaban deteriorados o directamente habían perdido la escayola que debía reforzarlos.

Uno de los principales problemas detectados afecta precisamente a ese material. Gómez recordó que la escayola es rígida y «no avisa»: no se deforma progresivamente antes de fallar, sino que puede desprenderse de golpe. Esa característica, explicó, fue determinante en el accidente que obligó a activar la obra de emergencia y revisar el conjunto del techo.

La intervención también ha revelado deficiencias en los largueros de madera blancos que forman parte del falso techo y que cumplen una función acústica dentro de la sala. Estas piezas ayudan a modular el sonido, mientras la escayola actúa como superficie reflectante. Sin embargo, las pruebas de carga demostraron que su sujeción dependía en algunos casos de una simple punta clavada contra el techo, sin material de apoyo suficiente. Al aplicar fuerza, las piezas se desprendían.

Por ese motivo, el Concello no se limitará a sustituir la escayola. También cambiará estos elementos de madera y la estructura que los soportaba, una solución habitual en construcciones anteriores a 2006, pero que ya no se ajusta al Código Técnico de la Edificación. El concejal matizó que no se trata de una estructura en mal estado generalizado, pero defendió que, una vez abierta la zona y detectada la necesidad de reparación, lo adecuado es renovarla por completo y adaptarla a la normativa actual.

La obra incluirá además la renovación de la iluminación. Aunque inicialmente estaba previsto conservar el alumbrado existente, al retirar el falso techo las luminarias quedaron colgadas y parte del cableado resultó afectado. La instalación tampoco cumple los estándares actuales, por lo que será sustituida. El Concello prevé aprovechar la actuación para instalar iluminación LED, más eficiente desde el punto de vista energético.

La reconstrucción no se hará en escayola, sino previsiblemente en madera. Gómez explicó que, aunque existen empresas capaces de trabajar con escayola a gran escala, resulta muy difícil encontrar artesanos especializados en la ejecución manual de piezas como las originales, que en su día se moldeaban directamente en la obra. La madera, además, permitirá reproducir con mayor precisión el mapeado acústico realizado en el teatro.

Ese estudio acústico ha confirmado incluso una queja histórica de los trabajadores del Principal: una zona entre la tercera y la cuarta fila de la parte izquierda no sonaba correctamente. Según el concejal, el mapeado detectó un rebote anómalo del sonido en ese punto. La fabricación de las nuevas piezas fuera del teatro y su posterior montaje con técnicas actuales permitirá ajustar mejor su colocación y recuperar, según espera el Concello, la calidad sonora de la sala.

Las nuevas actuaciones obligarán previsiblemente a modificar el presupuesto inicial de la obra de emergencia, aunque el Concello todavía no dispone de una cifra cerrada. Tampoco está confirmado si los trabajos afectarán al calendario previsto. La intención municipal continúa siendo finalizar en septiembre para poder retomar la actividad en octubre, pero Gómez admitió que habrá que esperar a las indicaciones técnicas y a la disponibilidad de la empresa que fabrique las piezas de madera.

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El concelleiro enmarcó esta actuación en la estrategia municipal de mejorar el Teatro Principal de forma progresiva, sin cerrarlo durante años para acometer una reforma integral. Reconoció que existen otras necesidades pendientes, como la reparación de las butacas, pero insistió en que el Concello irá «paso a paso». Primero, dijo, se cerrará y encauzará la intervención actual; después se abordarán las siguientes mejoras.