Seis metros
El ‘Bribon’ vuelve a la ría en la tercera serie del Trofeo Xacobeo
H.D.
La flota de 6 Metros vuelve este fin de semana a la ría de Pontevedra para disputar en Sanxenxo la tercera serie del Trofeo Xacobeo, una cita que servirá como nuevo ensayo antes de los dos grandes objetivos de la temporada como el Campeonato de Europa, previsto en julio en el lago Lemán, en Suiza, y la undécima Regata Rey Juan Carlos, que se celebrará en septiembre.
El ‘Bribon’, con el Rey Juan Carlos al frente del equipo del Real Club Náutico de Sanxenxo, volverá a medirse con sus principales rivales en la Liga: el ‘Titia’, de Mauricio Sánchez-Bella, y el ‘Alibaba II’, de Miguel Lago, del Monte Real Club de Yates de Bayona. También buscarán entrar en la pelea por el podio el ‘Stardust’, de Santiago Campos, y el ‘Caprice-RH Prive’, del malagueño Guillermo Rodríguez, reincorporado a la competición con grímpola del CN Estrella del Viento.
La cita reunirá además a diez J/80, con los coruñeses ‘Meltemi’, de Guillermo Blanco, y ‘Moura’, de Rosa María Gudín, como últimos vencedores. Sus principales rivales serán el ‘Namasté’, el ‘Petrusca’ y el anfitrión ‘ONE’. Las pruebas comenzarán hoy a las 16.00 horas. La flota de 6 Metros competirá hasta el domingo, mientras que los J/80 mantendrán su formato de dos jornadas.
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