Tensión por el Plan Económico Financiero de Cerdedo Cotobade

El gobierno local de Cerdedo-Cotobade, presidido por Jorge Cubela (PP), aprobó en pleno extraordinario el Plan Económico Financiero del Concello con los votos en contra de los dos grupos de la oposición, BNG y PSdeG-PSOE, que censuraron la gestión económica municipal y acusaron al ejecutivo popular de actuar sin previsión.

El portavoz del BNG, Ernesto Filgueira, sostuvo que el plan «no es una hoja de ruta estratégica ni una mejora para la vecindad», sino “una imposición legal por una gestión económica deficiente». Los nacionalistas recordaron que el Concello incumple dos de las tres reglas fiscales de la conocida como Ley Montoro: el principio de estabilidad presupuestaria, con un déficit de 354.006,61 euros, y la regla de gasto, con 396.717,05 euros.

Filgueira acusó a Cubela de criticar ahora unas normas aprobadas por el PP de Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro, que, según dijo, el propio alcalde «aplaudió y acató». El BNG defendió la derogación de estas reglas fiscales para poder destinar remanentes a servicios públicos y gasto social, pero rechazó avalar una gestión que, a su juicio, obligará al Concello a «apretarse el cinturón» hasta 2027.

«A golpe de propaganda»

También el PSdeG-PSOE votó en contra y acusó a Cubela de gobernar «a golpe de improvisación, remanentes y propaganda».

El concejal Manuel García afirmó que el problema «no es invertir los ahorros municipales», sino hacerlo sin planificación económica seria. Los socialistas criticaron que el gobierno local presumiera de un presupuesto de más de nueve millones mientras quedaron sin ejecutar cerca de dos millones, y calificaron de «vergonzoso» presentar el plan como una muestra de buena gestión. «Un PEF no es un premio; es la consecuencia de incumplir las reglas fiscales», concluyeron.

Respuesta del alcalde

Desde el equipo de Jorge Cubela se recuerda que se llevó al pleno el Plan Económico Financiero 2026-2027, "un trámite obligado por la normativa estatal tras incumplir la regla de gasto y el principio de estabilidad presupuestaria en la liquidación del ejercicio 2025".

El gobierno local subraya que el Concello mantiene "una situación económica saneada, sin deuda bancaria y con el pago a proveedores prácticamente al día". "La utilización de ahorros municipales y remanentes permitió ejecutar inversiones, mejorar infraestructuras y ampliar servicios para la vecindad, aunque ello provocó que se superaran los límites fijados por la legislación estatal", afirma.

Asimismo, añade que el informe de Intervención señala que, de acuerdo con las estimaciones para los ejercicios 2026 y 2027, "el Concello cumplirá las magnitudes de estabilidad presupuestaria, regla de gasto, límite de deuda y período medio de pago a proveedores sin necesidad de adoptar medidas estructurales que afecten a ingresos o gastos"

Noticias relacionadas

La principal medida del plan, según recoge el propio interventor, será el “uso controlado del remanente de tesorería para gastos generales”. Así, según el equipo de Cubela, en la práctica, el Concello deberá reducir aproximadamente a la mitad el empleo de esos fondos durante este ejercicio, aunque desde el gobierno local remarcan que no será necesario aplicar recortes ni reducir servicios públicos.