Investigación y sociedad
Taberna Nasa estrena el festival de ciencia «Pint of Science» en Pontevedra
La cervecería acogerá cuatro charlas en mayo en el marco de una iniciativa internacional que acerca la investigación al gran público
La Taberna Nasa será el escenario de la primera edición de Pint of Science en Pontevedra, el festival internacional que lleva la divulgación científica a los bares. La cita será los días 19 y 20 de mayo, a las 19.00 horas, con cuatro charlas gratuitas centradas en salud, bienestar físico, tecnología y sostenibilidad.
Pontevedra se incorpora así por primera vez a una iniciativa que este año celebra su undécima edición en España y que reunirá a 1.300 investigadores en 114 ciudades y pueblos. En el caso pontevedrés, la organización busca crear un espacio de diálogo directo entre la comunidad científica y la ciudadanía en un entorno cercano y accesible.
El programa en la Taberna NASA incluirá la participación de investigadores vinculados a la Universidade de Vigo y al Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur. Pablo Hernández Lucas abordará los mitos más frecuentes sobre el dolor de espalda; Víctor José Sánchez Juárez hablará sobre postcrecimiento y sostenibilidad; Helena Vila Suárez explicará la importancia de cuidar la musculatura para vivir más y mejor; y Juan López Barreiro analizará cómo las nuevas tecnologías pueden favorecer hábitos saludables.
Jorge Hortas, uno de los coordinadores de Pint of Science en Pontevedra, destaca que la llegada del festival a la ciudad supone «una oportunidad para acercar la investigación que se hace aquí a la gente que vive aquí». La propuesta, añade, permitirá «servir una buena pinta de conocimiento, preguntar, dudar y descubrir sin filtros».
En Nasa, con más razón, ya que se trata también de una fábrica que elabora su propia cerveza artesanal: Nasa.
Pint of Science nació en Reino Unido en 2013 y se ha convertido en un fenómeno global. En 2026 se celebrará en 27 países de los cinco continentes. En España, la edición de este año refuerza además su presencia en zonas rurales, con 29 nuevas localizaciones.
El programa completo de Pontevedra puede consultarse en la página web https://pintofscience.es/events/pontevedra/
- A juicio en Pontevedra por apropiarse de la herencia de 400.000 euros de su hijo de 10 años
- El PP de Pontevedra admite que la tasación de la Xunta por las expropiaciones de San Mauro son 'precios impropios
- «Gallegos de mierda», «os voy a matar»: los insultos que acabaron en detención durante un control de alcoholemia en Pontevedra
- La nueva vida de Ana Paz en Nueva Zelanda: entre la hostelería y la creación de contenido
- El histórico edificio Varela de Pontevedra tendrá un uso turístico y contará con 17 apartamentos
- Tres heridos, uno de ellos excarcelado, en un accidente múltiple en Marín
- Remontada de campeonato
- Movilización vecinal en Sanxenxo para conservar la icónica balaustrada de Silgar