Taberna Nasa estrena el festival de ciencia «Pint of Science» en Pontevedra

La Taberna Nasa será el escenario de la primera edición de Pint of Science en Pontevedra, el festival internacional que lleva la divulgación científica a los bares. La cita será los días 19 y 20 de mayo, a las 19.00 horas, con cuatro charlas gratuitas centradas en salud, bienestar físico, tecnología y sostenibilidad.

Pontevedra se incorpora así por primera vez a una iniciativa que este año celebra su undécima edición en España y que reunirá a 1.300 investigadores en 114 ciudades y pueblos. En el caso pontevedrés, la organización busca crear un espacio de diálogo directo entre la comunidad científica y la ciudadanía en un entorno cercano y accesible.

El programa en la Taberna NASA incluirá la participación de investigadores vinculados a la Universidade de Vigo y al Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur. Pablo Hernández Lucas abordará los mitos más frecuentes sobre el dolor de espalda; Víctor José Sánchez Juárez hablará sobre postcrecimiento y sostenibilidad; Helena Vila Suárez explicará la importancia de cuidar la musculatura para vivir más y mejor; y Juan López Barreiro analizará cómo las nuevas tecnologías pueden favorecer hábitos saludables.

Jorge Hortas, uno de los coordinadores de Pint of Science en Pontevedra, destaca que la llegada del festival a la ciudad supone «una oportunidad para acercar la investigación que se hace aquí a la gente que vive aquí». La propuesta, añade, permitirá «servir una buena pinta de conocimiento, preguntar, dudar y descubrir sin filtros».

En Nasa, con más razón, ya que se trata también de una fábrica que elabora su propia cerveza artesanal: Nasa.

Pint of Science nació en Reino Unido en 2013 y se ha convertido en un fenómeno global. En 2026 se celebrará en 27 países de los cinco continentes. En España, la edición de este año refuerza además su presencia en zonas rurales, con 29 nuevas localizaciones.

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El programa completo de Pontevedra puede consultarse en la página web https://pintofscience.es/events/pontevedra/