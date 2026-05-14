Sanxenxo pone a punto sus playas tras los efectos de los temporales

Las playas de Sanxenxo comienzan su puesta a punto para la temporada estival tras los efectos de los temporales. El concejal de Turismo y Playas, Juan Deza, acompañado de técnicos de Costas visitó este jueves la playa de Major donde está previsto actuar en los próximos días para mover la arena que, tras los temporales de invierno, invadió el acceso a la playa y la zona de estacionamiento, llegando incluso a la calzada.

A Lapa es otra de las playas que esta mañana se visitó y donde está previsto mover el árido acumulado tras los temporales en el muro de contención del final del arenal.

Por otro lado, el Concello inició los trabajos de reparación de la pasarela dañada en la playa de Foxos y comenzó el desbroce de los accesos. En los próximos días, se iniciará la colocación de corcheras y el canal de nado en la playa de Silgar, y se completará el balizamiento en el resto de los arenales con bandera azul del municipio.

El Concello contrata un servicio de acondicionamiento de 23 playas del municipio con un presupuesto de 71.980 euros que tienen como fin preparar las instalaciones para el uso público durante el verano.

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Las tareas se realizan en los arenales de Santa Mariña, Pampaído, Area de Agra, Areas, Palacios-Barreiros, Grileira, Carabuxeira, Lavapanos, A Panadeira, Silgar, Baltar, Caneliñas, Canelas, Paxariñas, Montalvo, Bascuas, Pragueira, Major, Foxos, Nuestra Señora da Lanzada, Areas Gordas y O Espiñeiro-A Lanzada. El proyecto se centra en el mantenimiento técnico de vallas y estructuras de madera; torretas de socorrismo; y aseos públicos. Los trabajos incluyen la aplicación de tratamientos para la conservación de la madera y, en puntos específicos, labores de pintura.