Pontevedra refuerza el control de gaviotas y palomas con un contrato de dos años

El Concello de Pontevedra pondrá en marcha un nuevo servicio de control de gaviotas y palomas en la zona urbana del municipio tras adjudicar el contrato a la empresa Larus Control. La actuación tendrá una vigencia inicial de dos años y un importe de 45.466 euros, con la posibilidad de incorporar tres prórrogas anuales.

El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, explicó este jueves que el objetivo del contrato es gestionar y controlar las poblaciones de gaviota patiamarilla y paloma común para mantenerlas estables y por debajo de los umbrales de tolerancia. La finalidad es evitar la aparición de plagas, reducir daños en edificios, prevenir ataques a personas durante el período de cría y garantizar la salubridad pública.

El contrato se desarrollará bajo criterios de bienestar animal e incluirá la elaboración de censos anuales para conocer el tamaño y la distribución de estas especies en la ciudad. También contempla la retirada de nidos y puestas de huevos, de forma que se priorice el control antes del nacimiento de los pollos, además de rescates de aves atrapadas o heridas y otras actuaciones vinculadas al servicio.

El servicio comenzará el 1 de junio y se prolongará hasta septiembre. El contrato permitirá además dar continuidad a una prestación que, por primera vez, tendrá carácter plurianual.

La actuación estará centrada especialmente en el casco urbano, donde la presencia de estas aves genera molestias en comunidades de vecinos, daños en cubiertas y problemas de convivencia en determinados puntos de la ciudad. En el caso de las palomas, el objetivo del contrato es reducir la población de columbiformes y limitar su reproducción en el centro urbano.

Preguntado por el período de anidación de las gaviotas, Lores señaló que desconoce si actualmente están anidando, pero recordó que el contrato ya está licitado y adjudicado, por lo que el Concello está en disposición de activar el servicio.

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El regidor insistió en que la finalidad de esta intervención no es eliminar estas especies, sino controlar su presencia para evitar que superen niveles compatibles con la seguridad, la conservación de los edificios y la salud pública.