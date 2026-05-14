Pontevedra dispara su papel como motor laboral al generar 150 empleos por cada 100 residentes ocupados

Pontevedra consolida su posición como gran foco de atracción laboral de la provincia. La ciudad contaba a 31 de diciembre de 2025 con 55.251 puestos de trabajo activos, frente a 36.832 personas residentes ocupadas, lo que arroja un saldo positivo de 18.419 empleos. Traducido al indicador más gráfico, en la Boa Vila existen 150 puestos de trabajo por cada 100 vecinos ocupados, es decir, un 50% más de empleos que personas residentes trabajando.

El dato sitúa a la capital como el municipio con mayor autosuficiencia laboral de los analizados en el estudio elaborado por Daniel Gallego Ortigueira y Pedro Figueroa Dorrego para el Concello de Pontevedra, un anexo del Observatorio Urbano de Pontevedra, que compara la ciudad con su hinterland —Poio, Marín y Sanxenxo— y con otros dos núcleos de referencia de la provincia, Vigo y Vilagarcía de Arousa. El informe se basa en afiliaciones en alta en la Seguridad Social y en mutualidades como MUFACE, MUGEJU e ISFAS, consideradas como la fotografía más fiable de los puestos de trabajo efectivos.

La evolución también refuerza el diagnóstico. Entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, Pontevedra sumó 1.657 puestos de trabajo según el municipio de alta de la entidad, lo que supone un crecimiento del 3,1%, el mayor entre los concellos incluidos en la comparativa. Ese incremento casi duplica el avance registrado por Vigo, que creció un 1,7%, mientras que Poio aumentó un 0,5% y Marín, Sanxenxo y Vilagarcía cerraron el ejercicio con descensos en el número de puestos de trabajo localizados en su territorio.

El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, destacó en la presentación que estos datos confirman una tendencia observada desde que el Concello comenzó a elaborar estudios vinculados al Observatorio Urbano, en 2015. «Lo que me interesa es que Pontevedra es una ciudad generadora de empleo dentro de la provincia», señaló. A su juicio, la cifra más clara es precisamente la relación de 150 empleos por cada 100 residentes ocupados, muy por encima de Vigo, con 121,15; Poio, con 109,08; Sanxenxo, con 79,75; Vilagarcía, con 71,33, y Marín, con 65,17. En la práctica, añadió, «en Pontevedra entran miles de personas a trabajar» desde otros municipios.

El estudio distingue entre las personas que viven en Pontevedra y trabajan en algún lugar, que ascienden a 36.832 afiliados, y los puestos de trabajo existentes en entidades radicadas en el municipio, que suman 55.251 afiliaciones. La diferencia entre ambos datos permite medir la capacidad de atracción laboral de la ciudad, claramente por encima de su entorno.

En términos absolutos, Vigo sigue siendo el mayor centro laboral de la provincia, con 151.395 puestos de trabajo y un balance positivo de 26.433 empleos. Sin embargo, el informe subraya que la comparación debe hacerse teniendo en cuenta la dimensión demográfica. Vigo tiene 294.489 habitantes, unas 3,5 veces más que Pontevedra, que figura con 83.316 habitantes en la base estadística utilizada. Por eso, en términos relativos, Pontevedra presenta una intensidad laboral muy superior, con un 50,01% de balance positivo sobre sus residentes ocupados, frente al 21,15% de Vigo.

La capital también lidera el indicador de puestos de trabajo por población. Pontevedra alcanza 66,3 puestos por cada 100 habitantes, por delante de Vigo, con 51,4; Poio, con 46,9; Sanxenxo, con 31,4; Vilagarcía, con 28,6, y Marín, con 27,1. Si la referencia se limita a la población potencialmente activa —personas de entre 15 y 64 años—, Pontevedra supera incluso el umbral de autosuficiencia, con 102,1 puestos por cada 100 personas potencialmente activas.

El profesor Pedro Figueroa Dorrego explicó que la comparación con años anteriores «refuerza más los datos», porque Pontevedra no solo mantiene su saldo positivo, sino que lo amplía. Según remarcó, la ciudad «genera más empleo que la población activa que tiene». En 2025, Pontevedra aumentó en 695 las personas afiliadas residentes y en 1.657 los puestos de trabajo localizados en el municipio, de forma que su balance laboral mejoró en 962 empleos respecto al ejercicio anterior.

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En conjunto, la fotografía a cierre de 2025 confirma una tendencia sostenida. Pontevedra no solo mantiene su papel como capital administrativa y de servicios, sino que refuerza su función como núcleo económico de referencia, capaz de generar más empleo del que demanda su propia población ocupada y de atraer diariamente trabajadores de toda su área de influencia.