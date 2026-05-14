Educación nutricional
Poio acogerá un programa de Anedia sobre diabetes
Se desarrollará en los meses de mayo y junio y continuará después del verano
Es necesario inscribirse previamente a través de la asociación
Anedia pone en marcha en colaboración con el Concello de Poio un programa de educación nutricional en diabetes tipo 1, orientado a mejorar el manejo diario de la enfermedad a través de la alimentación. Responsables de la asociación y el alcalde Ángel Moldes y la concejala de Sanidad, Tamara González, se reunieron esta semana para establecer un programa que se estructurará en dos fases. En la primera fase centrada en conocimientos iniciales, y se desarrollará en tres sesiones los sábados 23 y 30 de mayo y 6 de junio, en horario de 10.30 la 12.30 horas, en el Casal de Ferreirós.
La segunda fase se organizará tras el verano, y ahondará en contenidos más avanzados y situaciones prácticas de la vida cotidiana, como el recuento de hidratos o planificación de comidas. El programa será impartido por Lucía Terzi, nutricionista especializada en diabetes. Las inscripciones se pueden realizar en info@anedia.gal o en los teléfonos 644 052 928 y 644 971 454.
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