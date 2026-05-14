Las obras para destapar el Gafos arrancan el lunes y dejarán al descubierto casi 500 metros de río en Campolongo

La cuenta atrás para la renaturalización del río Gafos en Campolongo ya ha comenzado. Las obras arrancarán oficialmente el próximo lunes, 18 de mayo, con la firma del acta de replanteo entre los técnicos municipales y la empresa adjudicataria. El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, confirmó que el contrato ya está firmado, que el plan de seguridad y salud cuenta con informe favorable y que la empresa ha presentado el plan de obra.

Lores expresó su «alegría inmensa» por el inicio de una actuación que calificó como «pionera a nivel de todo el Estado» y que, según defendió, permitirá «devolver la vida» al Gafos a su paso por Campolongo. El regidor sostuvo que el proyecto mejorará la calidad de vida de toda la ciudad, pero especialmente la del vecindario del barrio.

La intervención transformará por completo la fisionomía de Campolongo al recuperar un tramo urbano que permanecía soterrado bajo una losa de hormigón. El proyecto actuará sobre una superficie de 21.929,47 metros cuadrados y una longitud fluvial de 486,40 metros lineales, entre la calle Xeneral Antero Rubín y la avenida Alcalde Hevia.

La obra fue adjudicada a la UTE formada por COVSA y E.C. Casas por un importe de 4.191.406,25 euros, IVA incluido, y un plazo estimado de doce meses. Una de las claves ambientales del proyecto será la reutilización del hormigón demolido de la actual canalización, que será triturado in situ para emplearse como base de los nuevos caminos, reduciendo así la huella ecológica de la actuación.

Los trabajos comenzarán en la zona baja, desde Xeneral Rubín, y avanzarán aguas arriba hacia Alcalde Hevia. El inicio por esta parte responde a criterios técnicos, ya que los tubos van machihembrados y deben colocarse desde aguas abajo hacia aguas arriba. También permitirá adaptar la obra a la actividad de los centros educativos de la zona.

Durante mayo, junio y julio se mantendrá libre el acceso habitual a la escuela infantil de Campolongo. Cuando el centro cierre en agosto, se habilitará un nuevo acceso desde Xeneral Rubín y se retomará la intervención en el tramo inicial. El alcalde explicó que la organización de la obra se ha coordinado para respetar las clases y los tiempos de descanso del alumnado.

Una vez comiencen las vacaciones escolares, los trabajos se extenderán también al entorno del CEP Campolongo y de la EEI Crespo Rivas. El proyecto incluye la construcción de cuatro pasarelas peatonales, entre ellas una gran plataforma de 132 metros cuadrados pensada para facilitar las entradas a los colegios.

Los primeros trabajos, previstos entre el 18 de mayo y julio, consistirán en la implantación de la obra, replanteos topográficos, señalización, vallados, organización de accesos y acopios, inicio de redes de saneamiento, limpieza, desmontajes y protección del entorno.

Entre julio y octubre llegará la fase más visible del proyecto, con la demolición de la losa de hormigón que cubre el río, la retirada de los elementos existentes, la excavación del nuevo trazado del cauce y la ejecución de muros, drenajes y protecciones hidráulicas. Será entonces cuando el Gafos empiece a quedar al descubierto en Campolongo.

El alcalde defendió que concentrar esta parte de la intervención en verano tiene sentido porque es el período con menor riesgo de lluvias intensas o crecidas. Antes de levantar el paseo será necesario ejecutar las canalizaciones de residuos, retirar la base del cajón existente en el lecho del río y colocar las nuevas canalizaciones de pluviales para poder sacar del cauce las conducciones actuales.

Entre octubre de 2026 y enero de 2027 se ejecutarán las redes de abastecimiento y riego, drenajes, canalizaciones eléctricas y de telecomunicaciones, alumbrado público, urbanización y pavimentos de base. De enero a marzo se abordarán los pavimentos finales, las pasarelas peatonales, las áreas infantiles y los remates de urbanización.

La última fase, prevista entre marzo y mayo de 2027, incluirá la jardinería, la instalación de mobiliario urbano, los acabados finales y la puesta en servicio. Según el cronograma presentado por la empresa, la actuación estará terminada hacia mediados o finales de mayo del próximo año.

La renaturalización combinará taludes naturales y muros de perpiaño, duplicará la cantidad de árboles actuales con casi un centenar de nuevos ejemplares y sumará la plantación de 290 sauces. Además, el saneamiento será retirado del cauce del río para prevenir fugas y mejorar la calidad ambiental del entorno.

Críticas del PP por la financiación

El proyecto ha vuelto a abrir un frente político entre el gobierno local y el Partido Popular. El portavoz municipal del PP, Rafa Domínguez, sostiene que el Concello ha perdido 2,3 millones de euros de fondos europeos de la Fundación Biodiversidad para financiar el destape del Gafos, una actuación cuyo coste total sitúa en 4,66 millones. Según los populares, el gobierno local ha reconocido que la obra tendrá que asumirse con recursos propios.

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Domínguez atribuye esta situación a una “pésima gestión” del ejecutivo de Lores y acusa al BNG de haber retrasado la tramitación hasta hacer imposible cumplir los plazos de justificación de las ayudas europeas. El PP enmarca este caso en lo que considera una nueva pérdida de subvenciones externas para obras municipales y reprocha al gobierno local que Pontevedra tenga que afrontar ahora con fondos propios una actuación que, según recuerda, se anunció inicialmente con financiación europea.