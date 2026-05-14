El faro de Ons cumple cien años con un homenaje a sus últimos fareros

La luz del faro de Ons cumple cien años y la efeméride ha servido para reconocer a quienes, durante décadas, se encargaron de mantenerla encendida y de garantizar la seguridad de la navegación en la ría de Pontevedra. La Autoridad Portuaria celebró este jueves un homenaje a los últimos fareros vinculados a la entidad, en un acto que reunió a profesionales en activo y jubilados que prestaron servicio en la isla.

El presidente del organismo portuario, José Benito Suárez Costa, entregó a cada uno de los homenajeados una réplica en cerámica de Sargadelos del faro de Ons. Al encuentro asistieron Gerardo Alonso, farero que continúa actualmente en servicio; los recientemente jubilados Ricardo Carracedo, Jesús Carracedo y Enrique Abati; y Fernando Liste, que ejerció como farero en Ons en 1976. Todos ellos representan a los cerca de 60 profesionales que pasaron por la isla a lo largo de su historia.

Durante el acto se proyectó un vídeo sobre la trayectoria de los fareros en Ons. Suárez Costa agradeció el desempeño de una profesión que definió como «todo un ejemplo de servicio público y vocación». También subrayó el valor humano de un oficio que, especialmente en enclaves aislados como Ons, fue mucho más allá del mantenimiento de la señal marítima. Los fareros ejercieron, según recordó, como mecánicos, practicantes, profesores, jueces y apoyo cotidiano para los vecinos de la isla.

El presidente de la Autoridad Portuaria destacó además la capacidad de adaptación de estos profesionales a los avances tecnológicos, sin perder la memoria de un trabajo durante siglos artesanal y esencial para la navegación. También puso en valor su papel como «auténticos garantes del patrimonio histórico marítimo», por la recopilación, restauración y conservación de piezas vinculadas a las señales marítimas de la ría de Pontevedra.

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El homenaje coincide con la publicación de Rojo a Babor: historia de las luces de la Ría de Pontevedra, una investigación sobre las señales marítimas de la ría, desde los faros de Ons y Tambo hasta las luces de muelles y balizas entre Aldán y O Grove. La obra está firmada por Enrique Abati y María Eyo, autores también de Ons, la memoria del faro, dedicada al patrimonio histórico del faro de Ons.