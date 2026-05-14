Las estafas de cibercrimen caen en Pontevedra tras el repunte del año pasado

El cibercrimen empieza a perder fuerza en la ciudad de Pontevedra, después del «boom» con que estalló en 2019 y que fue «in crescendo» durante los últimos años. Según las cifras que maneja la Comisaría de la Policía Nacional en Pontevedra, facilitadas a FARO a través de una petición a la Subdelegación del Gobierno, el impacto económico de los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico vinculados a estas modalidades de estafa podría reducirse de forma significativa en 2026 si se mantiene el ritmo registrado durante el primer cuatrimestre del año.

Los datos cerrados muestran que en 2024 el valor total de los objetos o perjuicios económicos asociados ascendió a 1.192.018 euros. En 2025, la cifra creció hasta 1.425.522 euros, lo que supuso un incremento de 233.504 euros, un 19,6% más. Sin embargo, en los cuatro primeros meses de 2026 el importe acumulado se sitúa en 358.398 euros. Si se proyecta esa cifra al conjunto del ejercicio, multiplicándola por tres cuatrimestres, el año terminaría en torno a 1.075.194 euros, por debajo tanto de 2025 como de 2024.

La comparación apunta, por tanto, a una posible caída del 24,6% respecto a 2025 y de casi el 10% en relación con 2024. Se trata, en todo caso, de una estimación lineal, ya que el ejercicio de 2026 no está cerrado y la evolución de este tipo de delitos puede variar en función de operaciones concretas, campañas fraudulentas o denuncias acumuladas.

Mayores diferencias

El cambio más acusado se observa en las estafas de inversores. Esta modalidad pasó de 101.165 euros en 2024 a 497.938 euros en 2025, casi cinco veces más. Fue, de hecho, uno de los principales factores que explicó el aumento global del año pasado. En cambio, en el primer cuatrimestre de 2026 solo constan 2.203 euros. Si se mantuviera esa tendencia, el ejercicio cerraría en unos 6.609 euros, una cifra muy inferior a la de los dos años anteriores. Barjaría en un 98,7%.

También bajan las estafas informáticas, un 53,5%. En 2024 sumaron 343.701 euros y en 2025 descendieron a 316.385 euros. En los primeros cuatro meses de 2026 acumulan 49.074 euros, lo que proyectado al año completo daría unos 147.222 euros. Esa estimación supondría una reducción de más de la mitad frente a 2025.

Sin embargo, hay que apuntar que la evolución no es la misma en todas las categorías. Las estafas con tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje alcanzaron 170.427 euros en 2024 y 184.829 en 2025, mientras que en el primer cuatrimestre de 2026 ya suman 94.701 euros. Si ese ritmo se mantuviese, podrían cerrar el año con un 53,7% más.

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Cifras «distorsionadas»

Es importante destacar que desde el año 2022 se aprecia que las estadísticas de delincuencia están «distorsionadas» con grandes crecimientos debido al cibercrimen. Y es que, además, según fuentes oficiales, la resolución de asuntos relacionados con el crimen tradicional, «o presencial» es muy alta, superior al 50%, mientras que la de delitos realizados a través de internet no llega al 20%, por la invisibilización que los delincuentes encuentran en la web y la dificultad para dar con ellos.