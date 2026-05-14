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Promoción económica

Comienza la campaña local que invita a café en Pontevedra

Son ya más de 60 los negocios los que participan de "Merca local" desde este viernes

A Devesa también se ha incorporado a la iniciativa del Concello.

A Devesa también se ha incorporado a la iniciativa del Concello. / FdV

Ana López

Pontevedra

Más de 60 comercios de Pontevedra se han sumado a la campaña "Merca local e tómalle un café", impulsada por el Concello para incentivar las compras en los negocios de la ciudad y reforzar el consumo de proximidad.

La iniciativa comienza este viernes y se prolongará hasta el 31 de mayo. La concelleira de Promoción Económica, Anabel Gulías, destacó este jueves la importancia de apoyar al pequeño comercio.

La dinámica será sencilla: quienes realicen una compra superior a 20 euros en los establecimientos participantes recibirán un vale que podrán canjear por una consumición gratuita —un café o un agua— en cualquiera de los locales de Panaderías Acuña y A Devesa. Ambas empresas añadirán, además, un cruasán como obsequio. Quedan excluidos de la campaña los comercios de alimentación, cadenas comerciales y franquicias, ya que no se corresponden con la filosofía de la iniciativa local.

Los vales se repartirán hasta agotar existencias, y podrán canjearse hasta el 31 de mayo. Los locales adheridos cuentan con un distintivo identificativo y la lista completa podrá consultarse en pontevedra.gal.

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Es importante tener en cuenta que los 20 euros deben corresponder a una única compra, que no se pueden conseguir vales sumando tickets de diferentes importes.

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