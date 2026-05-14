Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bidones radiactivos ante GaliciaConflicto Uruguay-CardamaCopago farmacéuticoHuelga metal PontevedraEscola en camiñoBrote NorovirusSecuestro en la autovía
instagramlinkedin

Ganadería local

Cerdedo Cotobade cuenta con un nuevo pastizal en Quireza

Son más de 40 hectáreas en las que se podrá alimentar el ganado de la zona, incluido el de las rapa das bestas de Sabucedo

El lugar en el que se encuentra el nuevo pastizal, en Cerdedo Cotobade.

El lugar en el que se encuentra el nuevo pastizal, en Cerdedo Cotobade. / FdV

Ana López

Cerdedo Cotobade

La Xunta de Galicia ha invertido más de 230.000 euros en la ejecución de un nuevo pastizal en el monte vecinal en man común de Quireza, en el municipio de Cerdedo Cotobade. El director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, visitó la zona acompañado por el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, para comprobar el resultado de los trabajos realizados.

La actuación abarca una superficie de 43 hectáreas, en las que se llevaron a cabo labores de desbroce, abonado y sembrado, entre otras tareas. Además, se instalaron cierres perimetrales a lo largo de 3.450 metros.

El nuevo pastizal está destinado a la alimentación del ganado existente en la zona, incluido el equino vinculado a la rapa das bestas de Sabucedo, que llega hasta este monte.

Balseiros destacó que este tipo de actuaciones son fundamentales para el desarrollo rural, la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas agroforestales. Además, contribuyen a la prevención de incendios forestales e impulsan la actividad socioeconómica al favorecer la ganadería en extensivo.

Noticias relacionadas

La intervención forma parte del Plan de Pastos de Galicia, que desde 2020 ha movilizado cerca de 2.500 hectáreas en 106 pastizales, con una inversión próxima a los 15 millones de euros, según informa la Xunta.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. A juicio en Pontevedra por apropiarse de la herencia de 400.000 euros de su hijo de 10 años
  2. El PP de Pontevedra admite que la tasación de la Xunta por las expropiaciones de San Mauro son 'precios impropios
  3. «Gallegos de mierda», «os voy a matar»: los insultos que acabaron en detención durante un control de alcoholemia en Pontevedra
  4. La nueva vida de Ana Paz en Nueva Zelanda: entre la hostelería y la creación de contenido
  5. El histórico edificio Varela de Pontevedra tendrá un uso turístico y contará con 17 apartamentos
  6. Tres heridos, uno de ellos excarcelado, en un accidente múltiple en Marín
  7. Remontada de campeonato
  8. Movilización vecinal en Sanxenxo para conservar la icónica balaustrada de Silgar

Cerdedo Cotobade cuenta con un nuevo pastizal en Quireza

Las obras para destapar el Gafos arrancan el lunes y dejarán al descubierto casi 500 metros de río en Campolongo

Las obras para destapar el Gafos arrancan el lunes y dejarán al descubierto casi 500 metros de río en Campolongo

Pontevedra refuerza el control de gaviotas y palomas con un contrato de dos años

Pontevedra refuerza el control de gaviotas y palomas con un contrato de dos años

Sentada en Belas Artes de Pontevedra para reclamar apoyo y protección a víctimas de acoso

Vuelve el gran festival de la cultura verde: el Plant Fest de Pontevedra

Pontevedra se convierte en epicentro de la creatividad con más de medio millar de participantes en el Congreso Flúor

Pontevedra se convierte en epicentro de la creatividad con más de medio millar de participantes en el Congreso Flúor

Yurena: «Se me dio un trato aberrante, criminal e injusto porque había muchos intereses»

Pontevedra dispara su papel como motor laboral al generar 150 empleos por cada 100 residentes ocupados

Pontevedra dispara su papel como motor laboral al generar 150 empleos por cada 100 residentes ocupados
Tracking Pixel Contents