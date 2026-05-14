Cerdedo Cotobade cuenta con un nuevo pastizal en Quireza

La Xunta de Galicia ha invertido más de 230.000 euros en la ejecución de un nuevo pastizal en el monte vecinal en man común de Quireza, en el municipio de Cerdedo Cotobade. El director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, visitó la zona acompañado por el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, para comprobar el resultado de los trabajos realizados.

La actuación abarca una superficie de 43 hectáreas, en las que se llevaron a cabo labores de desbroce, abonado y sembrado, entre otras tareas. Además, se instalaron cierres perimetrales a lo largo de 3.450 metros.

El nuevo pastizal está destinado a la alimentación del ganado existente en la zona, incluido el equino vinculado a la rapa das bestas de Sabucedo, que llega hasta este monte.

Balseiros destacó que este tipo de actuaciones son fundamentales para el desarrollo rural, la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas agroforestales. Además, contribuyen a la prevención de incendios forestales e impulsan la actividad socioeconómica al favorecer la ganadería en extensivo.

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La intervención forma parte del Plan de Pastos de Galicia, que desde 2020 ha movilizado cerca de 2.500 hectáreas en 106 pastizales, con una inversión próxima a los 15 millones de euros, según informa la Xunta.